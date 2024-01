Conmoción por el drástico cambio físico de protagonista de 'The Boys': ¿Qué le pasó?

La serie ‘The Boys’, producida por Amazon Prime Video, ha sido un éxito rotundo a nivel internacional desde el estreno de su primera temporada en 2019.



(Lea también: 'The Boys': El 'teaser' de la cuarta temporada revela un escalofriante primer vistazo).



La historia de superhéroes que muestra a la liga de súper-humanos más poderosa del planeta en todo su esplendor de humanidad, es decir, con corrupción y abuso de poder desmesurado, conectó inmediatamente con una audiencia cansada de ver a los superhombres como la flor de la bondad.

Y bien, uno de los personajes favoritos de los aficionados a la serie es el de ‘Starlight’, interpretada por la actriz estadounidense Erin Moriarty, que ha dado de qué hablar en los primeros días del 2024.



El pasado 15 de enero, la actriz subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos en la que tanto su nariz como sus labios parecen evidenciar haber pasado por un procedimiento estético quirúrgico. “Mírame de-sofisticarme en frente de tus mismos ojos”, se lee en la inscripción de la foto.



(De interés: Protagonistas de 'The Boys' y sus poderes llegan a Call of Duty y Warzone).



Y aunque los comentarios se llenaron de mensajes halagadores de sus seguidores, que siempre destacan su atractivo aspecto físico, otros internautas acudieron a redes sociales como X para cuestionarse acerca de la cultura quirúrgica en la sociedad actual.

Erin Moriarty era bonita. Que necesidad tenía de pasar por cirugía? pic.twitter.com/8hS7JxYT0r — Dɾ. Pαƚɾιαɾƙα Paráclito (@PatriarcaDr) January 15, 2024

“Erin Moriarty era bonita, ¿qué necesidad tenía de pasar por cirugía?” escribió un usuario en X. “Acabo de ver a Erin Moriarty arruinar su rostro perfecto con cirugía de labios después de estar offline por semanas”, escribió otro. “Las mujeres deben detener la cirugía plástica hasta que entendamos lo que está mal, ¿por qué te arruinarías el rostro así?”, trinó un tercero.



Otros cibernautas defendieron a la actriz, argumentando que cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, y que si ella se siente bien haciéndose procedimientos estéticos nadie tiene por qué criticarla.

Cada persona es libre de cambiarse físicamente como quiera, si ella está feliz así pues adelante pero creo que lo de Erin Moriarty va más allá de operaciones en la cara, el cambio de peso que da entre la segunda temporada de The Boys y la tercera se nota mucho



Ojalá le vaya bien https://t.co/3wWsL9WjHu — 𝑀𝒾𝓇𝒶𝓃𝒹𝒶 💜 (@Miri_Saez) January 15, 2024

(Puede interesarle: The Boys 3: la salvaje temporada que ya está disponible en Amazon).



Lo cierto es que Erin se ve orgullosa de su nuevo look y sus fanáticos felices de apoyarla, así que las críticas, ya usuales para cualquier personalidad de internet, posiblemente serán ignoradas.



En cuanto a la serie, Amazon Prime no ha dado una fecha oficial de estreno para su cuarta temporada, que saldrá en 2024. Lo último que ha salido para los fanáticos es el spin-off ‘Generación V’, que conectará directamente con los eventos de la cuarta entrega.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Sofía Vergara reveló la verdad sobre su divorcio con Joe Manganiello

Mujer graba el momento en el que es despedida por videollamada ¿es legal?

¿Cómo puede relacionarse la depresión con las enfermedades cardiovasculares?