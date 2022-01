Durante las últimas elecciones legislativas, el congresista argentino Javier Milei prometió sortear su sueldo. Más de un millón de personas estaban a la expectativa de quién iba a ser el afortunado que se ganaría la rifa.

Además, y como si fuera poco, el economista prometió realizar el evento todos los meses cuando le fuera transferido su sueldo.

El sorteo: ‘Lo prometido es deuda’

El sorteo se llevó a cabo el 12 de enero en Mar del Plata, ciudad costera Argentina, y fue transmitido por canales nacionales.



La cuantiosa suma era de 1.000 dólares (casi cuatro millones de pesos).



Varios internautas quedaron sorprendidos con el acto, pues creyeron que la promesa había sido simplemente para ganar adeptos en las últimas elecciones legislativas y que eso nunca sucedería.

LO PROMETIDO ES DEUDA

Aquí te paso el link para que te anotes y puedas participar del sorteo de mi dieta de Diputado Nacional:https://t.co/OVcljMDqCr



VIVA LA LIBERTAD CARAJO



El sorteo será el 12 de Enero de 2022. pic.twitter.com/WEkGjhPMXH — Javier Milei (@JMilei) January 5, 2022

Sin embargo, previo al sorteo, el político publicó en su cuenta de Twitter el día en el que se iba a conocer el ganador y lo acompañó con la frase: “Lo prometido es deuda”

El ganador y las críticas del sorteo

Federico Nacarado fue el ganador de la rifa, el cual fue anunciado durante una transmisión en vivo.



Según indicó el político en la página oficial del sorteo, el hombre tiene un plazo de diez días para comprobar su identidad.



Según la cadena de noticias ‘DW’, “el diputado aseguró que el sorteo se trató de una ‘devolución’ y negó que sea ‘un gesto de populismo’”.



Una gran cantidad de usuarios aplaudieron el gesto de Milei, especialmente, por cumplir su promesa.



Sin embargo, y así como muchos estuvieron expectantes a lo que sería el gran evento, algunos internautas no esperaron para dar su opinión al respecto y expresar su inconformidad.

Javier Milei @JMilei

sorteó su sueldo: el ganador se quedó con $205.000 https://t.co/1f44npBGco



vía @todonoticias



Y el ganador es … Federico Nacarado. 🤛

¡Felicitaciones! 👏 — Impuestos&Equidad (@ImpuestosyE) January 13, 2022

Bromas como: “El azar me parece poco libertario. Además de ganar plata del Estado de arriba sin trabajar, ¿por qué no mejor organizan una buena y meritocrática lucha en el barro?” y comentarios como: “¡Felicidades argentinos por tener a un grande como Milei!” se llenaron las redes sociales argentinas.



Claramente, el hecho no dejó a nadie sin opinión al respecto.

