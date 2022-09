Los motivos de la muerte de Michael Jackson siguen causando intriga entre sus seguidores. Su fallecimiento, el 25 de junio de 2009, dejó conmocionado no solo a la industria musical, sino a todo el mundo. No es para menos, uno de los genios musicales había fallecido a causa de una intoxicación aguda por el suministro de un medicamento en su casa de California.



La nueva información proviene del documental '¿Quién mató realmente a Michael Jackson?' (TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson), en donde Debbie Rowe, quien estuvo casada con Jackson de 1996 a 1999, cuenta cómo una vez trabajó para el famoso dermatólogo de Hollywood, el Dr. Arnold Klein.



“Fui, básicamente, tan mala como Klein. Lo lamento. Lo lamentaré. Y lamento mucho haber participado en eso”, expresó entre lágrimas la exesposa del cantante en el documental.



Según los informes, los comentarios sorprendentes de la exesposa angustiaron a la anciana madre de Jackson, Katherine, de 92 años, y a su hermano Randy, de 66.



“La decisión de Debbie de hablar en este programa sobre lo que sabía sobre el Dr. Klein... ha dejado estupefactos a algunos de los miembros mayores de la familia Jackson”, dijo un informante anónimo a ‘The Sun' el martes. “Debbie no ha sido tan abierta con algunos de los hermanos, así que para ella hablar en un programa de televisión es desconcertante”.

Michael Jackson, saliendo de la Corte en la ciudad de Santa Maria (California) donde se le acusaba por abuso sexual. Foto: AFP

Esta misma fuente, que se describe a sí misma como una “amiga de la familia Jackson”, dice que Katherine está particularmente alterada.



La fuente agregó que: “La sensación siempre fue que Debbie estaba allí para ayudar a Michael como su enfermera. Ahora sus comentarios han hecho que algunos la miren de otra manera”.



Durante años, Rowe trabajó como asistente del Dr. Klein, un dermatólogo conocido por tratar a un grupo de las estrellas más importantes de Hollywood.



¿Cómo se conocieron Michael Jackson y Debie Rowe?

Rowe conoció a Jackson a mediados de la década de 1990 en las oficinas del Dr. Klein en Los Ángeles, donde estaba siendo tratado por vitiligo. Klein, supuestamente, recetó a varios pacientes medicamentos potentes que no necesitaban.



Rowe revela otros detalles de su relación con el médico en el nuevo documental y dice: "Hubo momentos en que escribía recetas para cosas que no tenían nada que ver con lo que estábamos tratando".



La pieza de video también confirma que la relación de Jackson y Klein se convirtió más en una amistad que en una relación de médico y paciente, ya que, al parecer, el dermatólogo mantuvo documentos fraudulentos sobre el cantante.



El documental próximo a estrenarse saca a relucir que el ‘Rey del pop’ utilizó al menos 19 identificaciones falsas para hacerse con los medicamentos.

