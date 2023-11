Epa Colombia cuenta lo que ha sufrido en su embarazo: brotes en la cara y agotamiento 

Epa Colombia dio detalles de su embarazo ante la gran cantidad de mensajes que recibe de sus seguidores al respecto. Igualmente, presumió cómo va la decoración navideña de su hogar.



Semanas atrás, Daneidy Barrera Rojas más conocida como ‘Epa Colombia’ reveló que logró quedar embarazada gracias a una fecundación in vitro a la que se sometió. Este anhelo lo tenía desde hace mucho tiempo, incluso cuando aún era pareja de Diana Celis. Ahora, con su nueva relación con Karol Samantha, decidió dar el gran paso.

Parte del proceso fue compartido a través de sus redes sociales, pero la empresaria ha estado un poco menos activa allí desde que se dio la noticia.



La bogotana de 27 años reapareció hace poco con la caja de preguntas a través de las historias de su perfil de Instagram, donde solo se le interrogó por su embarazo.

Una de las preguntas que recibió es cuántos meses de embarazo tiene, pues hasta el momento no se le ve mucha barriga.

“Cinco (meses), pero ha sido muy difícil. Me han dicho que soy súper quejumbrosa, blandengue, débil. Eso es muy difícil. Ya está que me sale barriga, la piel se me estiró, había estado súper agotada, no había querido caminar, me cansaba en la esquina. Ya me está saliendo barriga y tú no lo creías”, respondió.

Seguidamente, le escribieron: “¿Qué tal te has sentido con tu bebé?”. La empresaria contestó: “Como no fue normal, sino que fue inseminación in vitro. Por los medicamentos se me cayó el cabello, se me brotó mucho la cara, todavía la tengo muy brotada, el estado de ánimo ha estado así (caído). Pero bien, he sido fuerte”. Añadió que su bebé nacerá por cesárea porque, según ella, al no haber tenido relaciones con un hombre, el parto debe llevarse así.



En la misma temática, Epa Colombia confesó que al primer intento de la fecundación in vitro logró quedar embarazada, pero de no haber sido así, lo hubiera intentado nuevamente y no descartaba adoptar.

Por último, Daneidy dijo que después de tener a su primogénita, a la que llamará Daphne, proseguirá en la búsqueda de un niño.

Epa Colombia recordó fotos suyas y de Karol Samantha cuando eran amigas

Cabe recordar que Epa Colombia ha contado en diferentes ocasiones a través de redes sociales que Karol Samantha fue su mejor amiga por años; ellas se conocieron cuando eran niñas.

Hace un par de años, decidieron ser pareja, algo que ha llevado a que muchos critiquen a Karol, pues Daneidy terminó con Diana Celis para estar con su actual novia.



En Instagram, la dueña de una marca de productos capilares publicó una serie de viejas fotografías junto a su cónyugue. Las acompañó con frases como:

“Antes decía, la mejor amiga es la mejor amiga. Ahora puedo decir, buenos días, amor mío de mi vida”, “Gracias por coincidir, de nuevo, eres la cosita más linda. Amo dormir contigo”, “Hazme el amarre de don Henry, hazme 5 hijos, obvio que se parezcan a ti, mucho cuidado”, “Nunca voy a olvidar esa noche, mi amor. Qué fiesta la que nos pegamos jajajajaja”.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

