Salir de fiesta o a una reunión con el vehículo puede ponerlo en una encrucijada, pues si va a manejar debe abstenerse de consumir licor.



Es por esto que el servicio del conductor elegido, que consiste en llevar a las personas a sus hogares en sus propios vehículos, es tan popular.



Un youtuber bogotano se puso el casco, tomó la moto y grabó un video en el que muestra cómo funciona este servicio.

Facebook Twitter Linkedin

Los conductores elegidos suelen llegar a prestar su servicio en moto. Foto: Archivo EL TIEMPO

Thomas Pérez, creador de contenido del canal 'Sin rol específico', se atrevió a prestar por un día el servicio de conductor elegido.



A partir de su experiencia cuenta que este servicio consta de dos personas, el conductor de la moto (que se encargará de su transporte) y la persona que conducirá el carro del usuario.



Cuenta que a él por el desgaste de su vehículo y la gasolina le pagan un mayor porcentaje.



Además, menciona que el precio que se paga puede variar dependiendo del lugar donde se preste el servicio y con quién se trabaje. Por lo general, estos servicios están disponibles para eventos nocturnos y fines de semana.



En otros casos, el conductor elegido es responsable de recoger al pasajero en su vehículo, llevarlo a su destino y, si es necesario, volver a dejar el vehículo en el lugar de origen.



Para garantizar la seguridad de quien pidió el servicio y de su vehículo, el creador de contenido muestra en el video que es necesario que quién vaya a manejar el carro realice dos grabaciones del estado del vehículo, al principio y al final del recorrido, y debe contar con la firma del usuario.



(Lea también: Top 5 de vídeos más vistos en YouTube).

¿Cuánto gana un conductor elegido por trayecto?

El bogotano cuenta que hay dos tipos de servicios con los que a veces se puede ganar más o menos dinero.



- Por un servicio local, es decir que no se salga de los límites de Bogotá, le pagan 16 mil pesos sin importar la longitud del trayecto.



- También existen servicios foráneos, que corresponden a los alrededores de Cundinamarca, Soacha y pueblos cercanos, que le pagan al conductor 21 mil pesos.



Además, en las dos modalidades pueden cobrar 7 mil pesos extras solo por dejar a alguien más en el trayecto.



(Siga leyendo: YouTube: estos son algunos trucos para ver videos sin anuncios).

Razones por las que es rentable ser conductor elegido



Para Thomas, a diferencia de otro tipo de servicios para los que ha trabajado, este depende de servicios que han sido confirmados con horas de anticipación. Esto le da mayor seguridad, ya que sabe cuánto tiempo debe estar disponible y qué tipo de servicio debe realizar.



También está la flexibilidad, ya que le facilita el manejo de su tiempo. Lo hace ideal para personas que tienen otros compromisos durante el día, como estudiantes o padres que necesitan cuidar de sus hijos.



Como trabajo extra representa ingresos adicionales, en el caso del ‘influencer’ en 7 horas aproximadamente logró un total de 4 viajes en los que obtuvo 74 mil pesos. Esta puede ser una forma rentable de ganar más dinero, especialmente si se trabaja en los fines de semana y se ofrecen servicios nocturnos.

Algunas desventajas de ser conductor elegido

Los trayectos locales a veces pueden ser poco ventajosos para el conductor, ya que Bogotá es muy grande y puede que, en palabras del ‘influencer’, "esos servicios no valgan tanto la pena".



Un ejemplo de un buen viaje para él es de Kennedy a Soacha, puesto que no es muy lejos e igual recibe la ganancia completa por el servicio.



En algunos casos no les asignan el máximo de viajes, que son 5 y eso significa menos ganancias. Estos conductores, dice el joven, siempre buscan una cantidad razonable de dinero por el tiempo y a las horas de la noche que se trabajó.



Algo a lo que no se le puede hacer frente es a la distribución del tiempo, ya que cuenta que para continuar con el siguiente turno hay que esperar aproximadamente una hora. Eso significa que si llegan temprano deben esperar hasta la hora que haya asignado el usuario.



Por último, cuenta que el clima no siempre está a su favor. Tanto el conductor como el pasajero deben andar siempre con impermeables y con todas las protecciones de la moto.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias



Así puede ver los videos de YouTube bloqueados por región.

Conmoción por reconocida 'youtuber' que fue asesinada a manos de su padre.

'Pautips' genera polémica por vincular trastornos alimenticios con Satanás