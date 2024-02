Conductor del Sitp se vuelve viral por 'refrescadita' durante su jornada laboral

Muchas personas en la capital colombiana utilizan el servicio de Sitp para poder trasladarse a sus lugares de destino, cuando las rutas que proporcionan los articulados de Transmilenio les quedan apartados.



Se observa día a día que los conductores de estos buses hacen todo lo posible por brindar un buen servicio a los bogotanos, muchos de ellos aguantando hasta malos tratos de los pasajeros como aquellos que quieren colarse y bajarse donde lo desean, como el caso que ocurrió hace algunos días.

Este trabajo es evidente que no es fácil, recorrer la ciudad con sus trancones, imprudencias de otros conductores y en estas primeras semanas del año con altas temperaturas que sobrepasan los 20 grados, según el Ideam, dentro del los vehículos.



Hoy en día, con los usuarios haciendo uso todo el tiempo de sus teléfonos celulares, se conocen varias historias que rodea lo cotidiano, es por eso que se conoció lo que hizo un conductor del Sitp para darse una ‘refrescadita’, por el calor que sufría cubriendo su ruta.



El video fue revelado por un usuario conocido como ‘El Edwar’ quien además de haber captado el momento, resalta la labor que estas personas hacen en el transporte público para llevar a la gente a su destino y trabajando para sostener a sus familias.

conductor sitp Los conductores del Sitp deben refrescarse dentro del vehículo. Algunos conductores deben refrescarse dentro del vehículo. Foto: Captura de pantalla: Facebook: El Edwar

“Valoren a los cuchos, también son tremendos guerreros”, lleva como mensaje el video en el que se observa cómo un conductor del Sitp trata de refrescarse ante el intenso calor y seguramente también para despertarse: “Qué pecado, luchando contra el sueño y con ese solaso”, escribió un internauta.



Además, se menciona que estos conductores muchas veces tienen que aguantar los malos tratos de los pasajeros y que ellos no reconocen todo el esfuerzo que les toca hacer día a día.



“Me dio nostalgia, es un buen hombre, larga vida a ese señor. A veces los hijos no saben ni les importa que pasen los padres por tenerlos contentos”, mencionó otro seguidor de 'El Edwar'.



Además, señalan que estos conductores muchas veces tienen que aguantar los malos tratos de los pasajeros y que ellos no reconocen todo el esfuerzo que les toca hacer día a día.



Algunos de los comentarios de los usuarios fueron: “Si saben las largas jornadas que pasan ellos , el desgaste que tienen con el sol y el frío en la cara ,se nota que aquellos que dicen guayabo no conocen estos horarios”, “Unos verracos , jornada de 12 , 14 horas al lado del calor del motor , estresados por la gente , ya de esos no los hay. Generación única”, “Valoremos a nuestros conductores ellos son los gue nos transportan no los maltraten gue Dios los bendiga a todos y los proteja a todos los conductores”, entre otros.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

