Un usuario de un bus urbano del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) registró el momento en que el conductor del vehículo se pone de pie, con el objetivo de hablarles a los pasajeros.

Dicho bus, que cubría una ruta en la localidad de Kennedy, paró en un semáforo en rojo; segundos que aprovechó el conductor para levantarse de su asiento y llamarle la atención a los usuarios, pues se sentía frustrado debido a que ninguno lo saludo.

“Nos falta cultura, ¿sí o no?, nos falta bastante cultura. De 3 de la mañana a 12 de día es muy buenos días, de 12 del día a 6 de la tarde es muy buenas tardes, no me queda sino por decirles que recuperemos la cultura que ya la perdimos y que Dios bendiga a la familia de cada uno y tengan bonita tarde”, le dijo el conductor a los pasajeros.

Este conductor del SITP estando el semáforo en rojo se levantó y preguntó cuántos usuarios le habían dicho buenas tardes, la respuesta fue sorprendente: Solo 5 de un bus casi lleno.



Así invitó a los usuarios a recuperar la cultura ciudadana. -No hay otra forma de avanzar 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/D7ygGYNiiC — Alvaro (@Botello_am) January 17, 2023

Esto lo habría hecho con el objetivo de hacer reflexionar a los usuarios del sistema sobre la cultura cívica y la cordialidad en el día a día, que, según él, la ciudadanía ha estado perdiendo.

Pero no es la primera vez que trabajadores del transporte público en Bogotá intentan promover la cultura ciudadana y la buena convivencia en el sistema.

De hecho, el video, compartido en Twitter por el usuario @Botello_am, obtuvo la respuesta de otro tuitero, en el que muestra un video del 2021 en el cual se puede ver como otro conductor de SITP le agradece a los pasajeros de un bus por utilizar el sistema.

Ojala cada vez mas conductores del SITP sean promotores de cultura ciudadana, mejorar la empata en la ciudad, este video grabado tambien por usuaria en 2021 en localidad de suba pic.twitter.com/wjtVu40Lmc — Carlos H Rivera (@CarlosHRiver) January 19, 2023

“Gracias por preferirnos el día de hoy para ser su medio de transporte. Ustedes son la fuente y la fuerza del progreso. Que Dios los bendiga y que tengan un maravilloso y excelente día”, dijo el conductor en dicha grabación.

JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA

Redacción Tendencias