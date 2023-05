Hace algunos días se conoció la situación que vivió un conductor de la plataforma de Uber, quien también es conocido por realizar videos en TikTok, al aceptar la solicitud de un servicio de la plataforma para llevar a una señora de la tercera edad a un ancianato.



Cristian Michell, como aparece el nombre del hombre en esta red social, relató por medio de tres videos lo que su clienta padeció antes de que la recogiera.



Dada la situación y con lágrimas en los ojos, el joven comienza relatando, en el primer video, lo que se encontraba haciendo antes de aceptar el servicio, ya que tenía pensado dejar de trabajar mientras desayunaba; no obstante, lo aceptó.



"Cuando llego a la casa a donde tenía que recoger a mi cliente, afuera, en la banqueta, estaba una viejita sentada como con cinco bolsas negras", comentó el conductor.



Sin saber que la señora era a quien debía llevar, escribió a la persona que había solicitado el servicio para confirmar su llegada al lugar. Esperando la respuesta, Cristian comenzó a detallar a la anciana, quien se encontraba llorando.

"Hola, buenos días, señora. (...) la voy a llevar a donde usted tiene que ir", comienza diciendo el tiktoker en el segundo video, en el que también relata las razones por las cuales la señora debe abandonar su casa.



Mientras comenta la situación, el joven no logra contener el llanto, pues la señora le dijo: "Yo no he hecho nada malo, dile a mi hija que yo no hice nada malo y que si quiere yo lavo mi ropa, porque nada más me hice 'pipi'".

En el tercer video, el hombre comienza a contar que la anciana sufría de incontinencia, razón por la cual fue sacada por su yerno de la casa.



En esta última grabación, Cristian se mostraba indignado por las actitudes que había tomado el esposo de su hija, quien además no hizo para evitar que él enviara al asilo a su mamá.

Finalmente, el conductor de la plataforma aseguraba que en ocasiones era difícil trabajar como conductor de la plataforma de Uber, pues tiende a compartir las experiencias que vive a diario.

