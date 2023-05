De acuerdo con un medio local, un conductor de la plataforma Uber habría robado a un estudiante de secundaria en la ciudad de Ibagué, tras recogerlo del colegio.



Al parecer, la denuncia fue hecha por la madre del joven a través de un grupo público de Facebook llamado 'Mujeres Empoderadas de Ibagué'.

De acuerdo con la denuncia, el adolescente solicitó el servicio de la plataforma de transporte desde la institución donde realiza sus estudios de bachillerato, el Colegio Tolimense.



La ruta estaba planeada para que el joven se transportará hasta el conjunto residencial Altos de Berlín, un proyecto inmobiliario cercano a la Reserva Natural del Cañón de Cobeima.



Sin embargo, el bachiller le pidió al hombre que hicieran una parada, el centro educativo de básica primaria Marantha, para recoger a otro estudiante, del que se desconoce si tienen un grado de consanguinidad.



Uber es una de las plataformas de transporte más usadas por los colombianos. Foto: iStock

Al momento de llegar al lugar, la víctima se baja del vehículo para timbrar en la puerta del colegio y esperar al otro menor, sin embargo, el conductor acelera y emprende un nuevo trayecto, dejando a la deriva a los niños, sin las pertenencias de uno de ellos.



“En el momento que se desplazó a la puerta a golpear, el tipo lo que hizo fue dar reversa, irse y cancelar el servicio. Ni siquiera le cobro, ni le dijo, es tanto, páguenme, no. Absolutamente, nada, el tipo se fue. Se fue con bolso y todo. Al niño le tocó salir a buscar un taxi, porque ya qué”, afirmó la denunciante para el medio local.



Lo más preocupante del asunto, son los objetos que tenía el joven dentro de su maleta, donde se encontraban los útiles escolares, los documentos de identidad y un computador portátil.



En su afán por recuperar estos elementos, la madre del afectado declaró que se intentó comunicar con el conductor del 'Kia Picanto' que registra con el nombre de José Manuel en la plataforma, pero no ha tenido ninguna respuesta de su parte, de acuerdo con el medio.



Dentro del aplicativo se pueden encontrar los datos del prestador del servicio, junto a la placa y datos del vehículo. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

El acontecimiento ocurrido en la tarde del pasado miércoles 17 de mayo, fue denunciado en el grupo público ya mencionado de la red social, solicitando la información y devolución de los objetos.



Publicación que tuvo respuesta de otra usuaria asegurando que el implicado no había hurtado las pertenencias del menor, sino que se había dado cuenta de ellas poco después, durante un servicio.



“Hola, yo acabo de tomar Uber con él y no se robó la maleta, recién se dio cuenta de ella, conmigo y llamó a un amigo para preguntar cómo declarar el olvido del objeto en la aplicación porque no sabía cómo hacerlo. Reporta también en la 'app' para que le den tu número de contacto al conductor”, según el comentario.



Luego de esta contestación, parece que el 'post' hecho por la acudiente de la víctima fue eliminado, ya que no se encuentra en el grupo de la red social.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

