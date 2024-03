¿Cuánto gana un chofer de Uber por 10 horas de trabajo en Houston, Texas?

Un conductor de Uber de Houston, Texas, compartió en TikTok el resultado de su jornada laboral tras haber conducido durante 10 horas consecutivas, desde las 4 p. m. hasta las 2 a. m. del día siguiente.



“Estoy viendo las horas que trabajé. Fueron 10 horas y algunos minutos, y recibí US$ 200, como les había mostrado”, comentó el usuario en sus redes.

Además de revelar sus ganancias, el conductor explicó que durante su día de trabajo destinó US$ 30 para gasolina, aunque señaló que no agotó por completo el tanque y le quedó una reserva para el día siguiente.



Calculando que utilizó alrededor de US$ 20 en combustible, dejó a sus seguidores la decisión de si considerar ese día como rentable o no.



La publicación se volvió viral, generando diversos comentarios entre los usuarios. Algunos compararon estas ganancias con las obtenidas en otras regiones, mientras que otros indagaron sobre las comisiones que cobra Uber a sus colaboradores y los beneficios de alquilar un vehículo para trabajar en la plataforma de viajes.

¿Cuánto gana un conductor de Uber en Texas?



Por otro lado, según datos de Glassdoor, un conductor de Uber en Texas gana un promedio de US$ 21 por hora, lo que equivale a aproximadamente US$ 47.355 al año, considerando bonos adicionales por propinas y comisiones.



No obstante, el salario total varía según la ubicación y otros factores individuales, como el alquiler del vehículo utilizado.



Según la descripción oficial de la plataforma de Uber, trabajar como conductor en esta aplicación de viajes brinda una oportunidad de ingresos flexibles.

Además, se destaca como una opción favorable ya que permite a los conductores elegir su horario, ya sea a tiempo completo, parcial, temporal o estacional.



Asimismo, ofrece versatilidad para aquellos que ya se desempeñan como conductores de viajes compartidos y desean complementar sus ingresos utilizando Uber, que está disponible en las principales ciudades de los EE. UU., como Atlanta, Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, San Francisco y Seattle.

