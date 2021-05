Conductor de tren recibirá castigo por dejar cabina para ir al baño

La cadena británica BBC informó que un conductor de tren japonés se enfrenta a un posible castigo después de dejar la cabina de un tren bala a toda velocidad durante varios minutos para ir al baño.

Le había pedido a un conductor, que no tenía licencia de conducir, que manejara el tren que viajaba a 150 km / h (93 mph), según los medios locales. El Hikari 633 transportaba 160 pasajeros en ese momento.



Según los informes, el incidente no afectó el viaje, pero la compañía ferroviaria lo informó a las autoridades y se disculpó.



La Central Japan Railway Company (JR Central) dijo que el incidente tuvo lugar el domingo por la mañana mientras el tren viajaba por la prefectura central de Shizuoka.



El conductor de 36 años, que no ha sido identificado, había sufrido dolor de estómago y necesitaba ir al baño con urgencia.



Llamó a un conductor a la cabina para que manejara los controles, y luego se fue durante unos tres minutos para usar el baño en una cabina de pasajeros, dijo JR Central.



Las reglas de la compañía establecen que si los conductores se sienten mal, deben comunicarse con su centro de comando de transporte. También pueden pedirle a un conductor que se haga cargo de los controles, pero solo si el conductor tiene una licencia de conducir.



Los dos conductores ahora enfrentan una posible acción disciplinaria, dijo JR Central.



Los famosos ferrocarriles de Japón están estrictamente regulados con altos estándares de seguridad y los accidentes ferroviarios son raros.



El último gran incidente ocurrió en 2005 cuando un tren descarriló en la ciudad occidental de Amagasaki, matando a 107 personas.



El Shinkansen, que es la red de trenes bala de Japón, nunca ha tenido un accidente en sus 57 años de historia.



ELTIEMPO.COM