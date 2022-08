En las últimas horas se viralizó un conductor de buses de Argentina que creó una curiosa estrategia para coincidir con sus pasajeros. El hombre ha prestado atención a las personas a las que lleva y sus horarios.



Un usuario de Twitter difundió el hecho. Según lo que contó, lleva meses tomando la misma ruta de bus todos los días para dirigirse a su trabajo. Hace poco, el conductor se le acercó y le ofreció agregarlo a un grupo de WhatsApp.



“Todos los dias me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer, me agrego al grupo de wpp del bondi donde el loco te avisa por donde anda asi no te clavas en la parada como un pelotudo, EL VERDADERO TIPAZO, TE AMO MIGUE”, expresó el cibernauta.



El chófer, llamado Miguel, es el encargado de manejar un bus de la línea 74 del sistema de transporte público de Buenos Aires. Ha agregado a 77 personas al grupo de WhatsApp y allí les avisa por dónde va, si está retrasado o si llegará antes de tiempo.



El internauta que reveló el hecho, agregó otro trino con un pantallazo del chat. En la conversación se pueden ver algunos comentarios del conductor e incluso notas de voz.



“Chicos, vamos, estamos llegando a 9 de Julio. Vamos que hoy sí llegamos tarde, cuando me vean el colectivo se van a dar cuenta”, dice Miguel en una de las conversaciones del grupo.



Tras la viralización del trino, aparecieron otras personas que aseguraron estar en ese mismo grupo de WhatsApp.



todos los dias me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer, me agrego al grupo de wpp del bondi donde el loco te avisa por donde anda asi no te clavas en la parada como un pelotudo, EL VERDADERO TIPAZO, TE AMO MIGUE — hasbullah (@julyrossi20) August 6, 2022

La respuesta del conductor

El nombre completo del chófer es Miguel Eduardo Cantero y en diálogo con ‘TN Noticias’ reveló por qué creó el grupo. Según lo que explicó, quiere que sus pasajeros se sientan seguros y cómodos.



“También por el clima, cuando hace calor o frío, es necesario pensar en los demás. No quiero que le pasen a la gente las cosas que le pasan en la calle”, indicó Miguel Cantero.



La imagen del grupo es el de un bus 74, como el de la ruta que maneja. Su sistema es fácil de entender. Cuando Miguel sale del estacionamiento, envía la ubicación en tiempo real para que todos puedan verlo. A medida que se van subiendo los pasajeros, estos van avisando por dónde está el recorrido.



La estrategia de Miguel ha sido aplaudida en redes sociales. En Twitter la publicación ya tiene más de 148 mil ‘me gusta’.

