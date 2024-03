Conductor de Sitp se hace viral en redes por estudiar inglés en semáforo en rojo

Por medio de las redes sociales se hizo viral el video de un conductor de Sitp que repasa sus clases de inglés mientras aprovecha los semáforos en rojo que toma en su trayecto, el gesto ha sido aplaudido por algunas personas, mientras que otras critican el hecho de manejar con distracciones.

El video fue subido a las redes sociales por una pasajera que abordó la ruta y se dio cuenta de que este hombre iba estudiando inglés en medio de su trayecto: "Repetía oraciones mientras manejaba y en los semáforos leía los ejemplos", describió.

El video que suma más de 400 mil reproducciones en la plataforma de TikTok, se convirtió en un ejemplo de superación para muchos usuarios, pues aplaudieron las ganas de aprender de este hombre, mientras que otros advirtieron sobre los peligros de conducir y tener objetos distractores.

"Siento una gran pasión por ver el esfuerzo y la disposición de las personas. Hoy me motivé mucho al verlo tan dedicado. Es el placer de detenerse por un momento y ver a los demás", dijo la mujer que hizo la fotografía.

El clip se hizo rápidamente viral en las redes sociales y allí muchos comentaron; "Soy conductor de bus y mi sueño es ir a EE. UU. a manejar tracto camión, pero a veces creo que no lo lograré", "Me siento mal por no esforzarme lo suficiente, admiración y éxitos", "Está pensando en su futuro y en cada vez ser mejor y esas son las personas que valen la pena".

Incluso, algunas personas han pedido el contacto con el conductor del Sitp para darle clases personalizadas y que logre su meta de ser bilingüe: "Señor, contáctese conmigo, yo le puedo dar clases totalmente gratis", dijo otra usuaria. Mientras que a otros no les gustó la idea: "¿Nadie ha pensado en lo riesgoso que es conducir una bestia mecánica como uno de esos buses sin estar plenamente concentrado?", señaló otro usuario.

¿Qué dice el Ministerio de Transporte sobre no prestar plena atención mientras se conduce?

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) los actores viales deben a evitar las distracciones, es decir, no realizar acciones que aumentan los riesgos al manejar, como utilizar el teléfono celular, comer, fumar o incluso conversar con los pasajeros del vehículo.

"Manipular elementos electrónicos como el radio, pantallas de tv o dispositivos de GPS con los vehículos en movimiento provoca que el conductor pierda un campo visual entre 50 y 60 grados, restringiendo su visibilidad frontal, lateral y trasera a través del retrovisor", señaló la entidad.

¿Cuántas horas trabajan los conductores del Sitp?



De acuerdo con el portal oficial de 'Tu Llave', los conductores trabajan en turnos de ocho horas; sin embargo, algunos de ellos trabajan en turnos rotativos que pueden extenderse hasta por 12 horas.

En este turno, el conductor trabaja cuatro días seguidos y descansa uno. Después de este descanso, vuelve a trabajar el mismo número de días para descansar dos, repitiendo este ciclo cada dos semanas.

"Aunque la jornada laboral en Transmilenio puede ser exigente, es importante destacar que existen mecanismos que permiten una cierta flexibilidad horaria para los trabajadores. Por ejemplo, algunos conductores pueden realizar sus recorridos en horas de menor tráfico, lo que les ayuda a reducir el estrés en su trabajo y a cumplir con sus responsabilidades familiares", destaca el sitio web.

Más noticias: