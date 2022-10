Una pasajera de la plataforma de transporte Didi denunció a través de sus redes sociales que fue agredida por un conductor de la aplicación el pasado sábado, 15 de octubre, luego de que se generara un mal entendido con el lugar de destino a donde se iba a realizar el servicio.



La afectada, quien se identifica en redes sociales como 'Ani Cris', argumentó que el hombre comenzó a ultrajarla durante varios minutos para que se bajara del vehículo, pues no pretendía llevarla a su casa.



Al parecer, la mujer salió de una reunión con sus amigos y solicitó el transporte desde la app para llegar a su vivienda; sin embargo, cuando el conductor frenó y le indicó que habían llegado al punto donde le marcaba la aplicación, la joven le manifestó su desconcierto diciéndole que ese no era el destino y que estaba mal escrito, por lo que luego le indicó el camino que debía seguir.

Según relata la usuaria, el hombre se negó rotundamente a seguir prestando el servicio de transporte y se desencadenó la discusión, de manera que la joven decidió empezar a grabar el hecho.



"Este señor pretendía dejarme de noche en una calle oscura que no conocía. Yo solo quería que me dejara en mi casa, yo no sabía dónde estaba. Al decirle que no me bajaría porque temía por mi seguridad se puso muy agresivo. Me dijo que tenía un compromiso y que por eso debía bajarme”, manifestó la mujer, quien subió las pruebas del hecho a su perfil personal de Instagram, donde cuenta con algo más de 7 mil seguidores.



En la grabación se observa como el conductor le dice diferentes groserías a la joven, mientras en reiteradas ocasiones le dice que se tiene que bajar del automóvil: “Le estoy diciendo por las buenas, señorita, hágame el favor y se baja, no la voy a dejar en su casa porque yo la dejé acá donde la marcaron, ¿cree que la voy a pasear o qué? (...) Me importa un cu* su vida, se va a bajar ya (...) bajese malp*”.



Según comentó la involucrada en sus redes sociales, el hombre se calmó cuando una patrulla de Policía se acercó al lugar de los hechos y finalmente la llevó hasta su casa. La joven indicó que antes de esto el conductor la empujó e intentó sacarla a la fuerza.



“No sabía qué hacer más que grabar muerta de miedo, cuando por mera casualidad pasó una patrulla de Policía, y solamente ahí el tipo detuvo las agresiones. La Policía me dejó en mi casa, pero no hicieron mayor cosa frente al caso”, dijo.



“Si este tipo me hizo esto siendo una desconocida, temo por la seguridad de las mujeres que lo rodean. El grado de vulnerabilidad que experimenté, no se lo deseo a nadie, es simplemente abrumador que tenga que agradecer que esto no pasó a mayores”, concluyó.



¿Qué dijo Didi?

Sobre lo ocurrido el pasado fin de semana, EL TIEMPO se comunicó con Didi Colombia, quienes indicaron que "se comunicaron con ambas partes y se tomó la decisión de bloquear provisionalmente al conductor involucrado en los hechos".



A continuación puede leer el comunicado de prensa oficial de la plataforma de transporte.



