'Amiga, no vas a estar en la cárcel' Epa Colombia horas antes de su condena

21 meses después de que Daneidy Barrera, la controvertida ‘Epa Colombia’, fuese acusada por actos de vandalismo a una estación de Transmilenio en noviembre de 2019, por fin se conoció la sentencia de segunda instancia sobre su situación jurídica.



En las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá le dictó una pena de 63 meses (poco más de cinco años) a la reconocida empresaria de keratinas por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.



(El veredicto: Condena a Epa Colombia: 63 meses de prisión y prohibición para ser youtuber).

Por lo que compartió en sus redes sociales en las horas previas a la audiencia, Barrera se encontraba muy esperanzada respecto a la decisión judicial.



"Me dirán si es intramural, si es un brazalete, si quedo libre o es cadena perpetua", comentaba entre risas.



La mujer que la acompañaba en el momento parecía encontrarse también bastante optimista.



"Amiga, no te verán derrotada, mi amor. Y no vas a estar en la carcel", le decía.

Epa Colombia antes del fallo La efusividad de 'Epa Colombia' no avisoraba una decisión como la de este jueves. Foto: @epa_colombia

Vale la pena recordar que el año pasado, días después de su primer fallo, ‘Epa Colombia’ publicó un vídeo relatando su experiencia con la investigación y el proceder de las autoridades judiciales. Para entonces, celebraba que su condena no era fija y que el juez no la había sancionado por el delito de instigación a delinquir.



“Eso se fue para la Corte Suprema (Aunque su caso estaba en el Tribunal Superior de Bogotá), aún mi condena no está fija. Entonces yo puedo seguir payaseando y pajareando”, cerró Barrera.

(Lea también: 'Quería morirme': Epa Colombia denunció posible desfalco de su empresa).

Más noticias

Epa Colombia compró un edificio tras superar robo en su empresa

'Se me enloqueció': mamá de Yina Calderón pide oraciones por su hija

‘Armemos rumba en los sótanos’: Azcárate le responde a ‘Epa Colombia’

Tendencias EL TIEMPO