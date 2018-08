Las mujeres que están en estas páginas representan una generación que no le tiene miedo a decir lo que piensa: lo hacen todos los días en sus perfiles de Facebook o en las historias que suben a Instagram. También denuncian lo que les molesta: por ejemplo, que los hombres se sientan con derecho a mirarlas como objetos.



“Muchos hombres todavía tienen el chip de que si ven una mujer por la calle la pueden mirar de pies a cabeza o decirle un piropo cochino, como si eso estuviera bien”, dice Isabella Atehortúa. “Es increíble la incomodidad de no poder vestirte con una falda y salir a la calle sintiéndote bonita porque inmediatamente vas a sentir el morbo en las miradas”. La voz de ella y la de muchas otras de las concursantes de Rumbo a Miss Universo, representan a muchas mujeres de Colombia que todos los días tienen que lidiar contra el machismo: “A veces me da miedo coger taxi sola o montarme en un bus y que me toquen”, dice Claudia Montenegro.