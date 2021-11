Ariadna Gutiérrez será jurado del Concurso Nacional de Belleza

La exseñorita Colombia, Ariadna Gutiérrez, anunció que será uno de los jurados del Concurso Nacional de Belleza de este año, cuya ceremonia de coronación se llevará a cabo este 14 de noviembre en Cartagena.



"Este es un mensaje que me llena de muchísimo amor, porque es la invitación no solamente a los colombianos sino también al mundo entero a que no se pierdan la elección y coronación de una nueva Señorita Colombia", dijo Gutiérrez en un video, compartido por el perfil de Instagram del Concurso Nacional de Belleza.



"Una tradición que me llena de muchísimo orgullo, ya que me cambió la vida. Y también una tradición que esta llena de labor y compromiso social. No se lo pierdan este 14 de noviembre", agregó.



Gutiérrez dijo, en entrevista con 'El Heraldo', que es la primera exseñorita Colombia que hace parte del jurado de la competencia y, además, describió las características que debe tener la ganadora.



"El compromiso social, ya que Colombia es el único concurso internacional que tiene tantos compromisos sociales a lo largo del reinado; que sea muy dada al pueblo, debe tener mucho carisma y representar a su comunidad de la mejor manera; y por último que tenga un propósito, no solo de ser Señorita Colombia, sino después porque esta es una plataforma muy grande", explicó.



Cabe resaltar que Gutiérrez representó al departamento de Sucre en 2014 y, tras ser elegida como Señorita Colombia, fue virreina en Miss Universo 2015.



Esta decisión causó polémica ya que Steve Harvey, presentador en esa oportunidad, primero dijo que ella era la nueva Miss Universo y, luego de unos instantes, aclaró que la verdadera ganadora era la representante de Filipinas, Pia Wurtzbach, por lo que se le tuvo que quitar la corona a Gutiérrez.



La exseñorita Colombia estará acompañada por Gabriel Obarrio III, Tadashi Campos Makebe y David Raya.



Los cuatro jurados elegirán a la nueva representante del país, entre las 25 candidatas que compiten.



La ceremonia inicia a las 8:00 p. m. y podrá verse por los canales de Telecaribe, Canal Claro, Canal Tro, Hola TV, Canal Cosmovisión, Teleislas y Red + y 'online', a través del perfil de Facebook del concurso y mediante su página web oficial.



ELTIEMPO.COM