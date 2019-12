Muertes inesperadas de concursantes de ‘reality shows’ en el mundo

@godfreygao /Instagram



Godfrey Gao



El modelo y actor taiwanés-canadiense murió a los 35 años hace pocos días. Se desmayó mientras aparecía en el programa de televisión chino 'Chase Me', el 27 de noviembre de 2019. Según CNN en Español, fue llevado de urgencia al hospital donde falleció unas tres horas después. Según algunos medios, Gao tuvo una muerte súbita cardíaca. Participó en diferentes producciones como 'Cazadores de sombras' y la adaptación al cine 'The Mortal Instruments: City of Bones', en la que interpretó a Magnus Bane.