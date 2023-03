El reality ‘El Desafio The Box’ hará historia al incorporar entre sus concursantes a la primera persona trans que se disputará un puesto dentro de cada una de las cajas de competencia a partir de este miércoles 23 de marzo a las 8 de la noche.



Desde hace días, las redes sociales del programa han venido presentando a cada uno de los participantes, sus profesiones, vidas, y la historia detrás de cada uno de ellos.

En el caso de Daniela Taborda su presentación no pasó desapercibida pues hace parte de la comunidad LGBTIQ+, particularmente por ser una mujer trans.



“Daniela se autopercibió como mujer desde una temprana edad y tras esta decisión tuvo que enfrentar a la discriminación en los colegios que estudió, siendo una época díficil para ella. Sin embargo le hizo frente a este rechazo con una fuerte personalidad y el amor de su familia, quienes la animaron a que se expresara tal como se identificaba”, con estas palabras presentó el ‘Desafío The Box’ en Instagram a la concursante.



Actualmente Taborda trabaja en la alcaldía de Bogotá dando apoyo técnico a las políticas de inclusión para la población LGBTIQ+ y lleva más de 10 años trabajando en el sector público “por la visibilidad y los derechos de esta población y es la primera participante trans del Desafío en toda su historia” se lee en el post del ‘Desafío The Box’

La críticas y el apoyo al ‘Desafío The Box’

Esta historia ha generado reacciones negativas en las redes sociales, sobre todo mensajes pocos favorables de quienes no aceptan la diversidad.



Entre estas reacciones hay personas que señalan a Daniela por “ir en contra de la naturaleza”.

Sin embargo, no todo fue rechazo, pues otra parte de la comunidad digital manifestó su apoyo a la concursante, a la cual consideran una digna representante de la comunidad LGBTIQ+ en el programa.



“La sociedad está podrida en pensamientos, que triste leer comentarios tan absurdos. ¡Es una mujer y punto!” y “Que mal leer comentarios: que, si es hombre, que, si es mujer, simplemente es humano, y tiene el mismo derecho que las demás personas. Un poquito de empatía señores”, se lee entre los comentarios de apoyo.



La participante, afirmó a través de su cuenta de Instagram que “ es de esas mujeres que no se deja derrumbar por las adversidades y que el apoyo de su familia es lo que la llena de fuerza y valor”.

