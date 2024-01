Concursante de La Voz Kids conquistó a Laura Tobón y ella se identificó con su historia

El pasado 9 de enero de 2024 regresó a las noches de la televisión uno de los programas de canto favoritos por los colombianos: 'La Voz Kids', un 'reality' producido por Caracol Televisión en el que se elige a un grupo de niños por sus cualidades vocales y su talento musical.

El 30 de septiembre de 2023 se cerraron las inscripciones a la convocatoria de la nueva temporada del programa de canto. Este buscaba a los mejores talentos de niños colombianos entre los 5 y 15 años.

El formato consta de cuatro etapas: las audiciones a ciegas, las batallas, los 'knockouts' y la final. Durante esta trayectoria, los participantes serán guiados por un entrenador y un equipo de asesores que son conocidos por ser cantantes.



Durante los primeros capítulos, los jurados de la séptima temporada de la Voz Kids Colombia: Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek, han mostrado gran emoción por medio de sus redes sociales. También, los presentadores del reality han sido parte importante en la presentación de los pequeños artistas.



En el segundo capítulo de La Voz Kids, la presentadora, Laura Tobón se conmovió con la historia de una de las participantes, quien durante la presentación habló del acoso, matoneo y bullying al que se enfrentó en sus primeros años de vida.



Camila Tamayo es el nombre de la pequeña artista que en el diamante de La Voz Kids buscaba conquistar a los jurados, para poder continuar su proceso en el programa de canto, la menor interpretó la canción, ‘No voy en tren’ de Charlie García, con este sencillo pudo mostrar detalles de su personalidad.



Además, la pequeña aprovechó el momento para darle un mensaje a los niños de Colombia, que según indicó como ella son juzgados frecuentemente por su manera de vestir, peinarse y varios detalles de su apariencia física.

“Yo quiero decir que siento que una de las cosas más importantes, es que todos los niños y las niñas del mundo entero deben tener sus propios gustos. Todos los días me molestan por tener mi pelo corto y porque me gusta el rock”, dijo Camila Tamayo, al finalizar su presentación y segundos antes de escoger al mexicano Aleks Syntek como su entrenador.



Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue la confesión de la presentadora, Laura Tobón, con el sentido mensaje de Camila Tamayo, pues la también modelo habló de sus ‘traumas de infancia’, asegurando que también sufrió de bullying.



“A mí también me hacían bullying (...) Aunque haya niños que no creen en tus emociones, nunca te dejes afectar”, dijo la modelo y presentadora bogotana.

