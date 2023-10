Sínodo concluye sin resolver la mayor presencia de la mujer en la Iglesia

El Sínodo, una asamblea que reúne a obispos, laicos y mujeres con derecho al voto por primera vez, se ha celebrado durante todo el mes de octubre para discutir el futuro de la Iglesia Católica. Su finalización está programada para mañana, pero una cuestión central sigue sin respuesta: la mayor presencia de la mujer en la Iglesia.



La inclusión de la mujer en la Iglesia ha sido uno de los temas más destacados durante este importante evento católico, que ha facilitado el diálogo entre los participantes a través de grandes mesas redondas. La incógnita ahora es si el documento final proporcionará una respuesta satisfactoria. Este documento servirá de base para un nuevo debate que se llevará a cabo durante el próximo año y culminará en octubre, en la sesión final de este Sínodo.



En una de las raras intervenciones públicas, la presidenta de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas, la colombiana Gloria Liliana Franco Echeverri, expresó su indignación por la discriminación de las mujeres en la Iglesia.



Mencionó casos como el de una señora de setenta años que cuidaba a los enfermos y llevaba la comunión hasta que se le dijo que esta tarea era exclusiva de los "ministros de la Eucaristía", hombres equipados con uniformes. También destacó el caso de Marta, que tenía un doctorado en Teología con mejores calificaciones que sus compañeros varones, pero no recibió un título canónico debido a su género.



"El camino de la mujer en la Iglesia está lleno de cicatrices de situaciones que la han llevado al dolor y a la redención”, dijo la hermana Liliana, y aseguró que en la base del "deseo e imperativo de una mayor presencia y participación de las mujeres en la Iglesia no hay ambición de poder ni sentimiento de inferioridad ni búsqueda egoísta de reconocimiento" y habló "del derecho a la participación y a la corresponsabilidad igualitaria en el discernimiento y en las decisiones".



El papa Francisco también recordó la intervención de Franco en su discurso improvisado, criticando a los ministros que abusan de su autoridad y adoptan actitudes machistas y dictatoriales.



El Sínodo no solo ha abordado la necesidad de una mayor presencia de las mujeres en puestos de poder y responsabilidad en la Iglesia, sino que también ha considerado nuevas formas de participación, como la creación de "nuevos ministerios" para las religiosas y la cuestión del diaconado femenino, una cuestión que ya fue estudiada previamente por orden del sumo pontífice pero que generó divisiones y no produjo resultados concretos.



A pesar de que muchas mujeres católicas han expresado su apoyo al sacerdocio femenino, esta cuestión parece estar apartada del debate actual. En otro enfoque, la religiosa española Maria Luisa Berzosa, que no tiene derecho a voto pero participa como experta en el Sínodo, planteó la necesidad de abordar cómo atender a comunidades donde no hay sacerdotes disponibles para oficiar misas.



Para Berzosa, que dijo no estar interesada en el sacerdocio, es necesario pensar en "la atención a esas personas".

Cristina Inogés, una teóloga laica española que tiene derecho a voto en el Sínodo, compartió su experiencia de haber tenido que estudiar teología en una universidad protestante debido a la negativa de un obispo a permitirle hacerlo en España.



Por último, Mary John Kudiyiruppil, secretaria ejecutiva de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), expresó su frustración por trabajar en una Iglesia que en su mayoría está dirigida por la jerarquía masculina, aunque no está participando directamente en la reunión. Cuando se le preguntó si sentía que las mujeres estaban representadas adecuadamente en el Sínodo, respondió que proporcionalmente no, pero que simbólicamente sí.



A pesar de que las mujeres constituyen el 50 por ciento de la Iglesia, solo 85 mujeres participaron en este Sínodo, y de ellas, 54 tendrán la oportunidad de votar por primera vez en el documento final.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por EFE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.