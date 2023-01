Desde que la banda mexicana RBD anunció que volvería a los escenarios para realizar su último tour, sus fans se han enloquecido y muchos de ellos han hecho hasta lo imposible para conseguir una entrada para verlos.

Desde que RBD anunció la preventa de sus boletas en México, varios fanáticos empezaron a formarse a las afueras de los lugares que ofrecen la venta de las entradas de forma presencial. Sin embargo, al ser limitados los boletos cientos de miles de fanáticos no pudieron adquirirlos y han mostrado su tristeza en redes sociales.



Una joven mexicana llamada Karla Silva se ha vuelto viral al contar que durante días estuvo formada en la fila y al momento de pagar sus entradas su tarjeta no pasaba.



Esta historia fue captada por el Telediario del ‘Canal 6’ mexicano, durante un enlace en vivo mostraron a las decenas de fanáticos que estaban acampando en los exteriores del Auditorio Citibanamex en Monterrey para adquirir las entradas al concierto, el cual se realizará el 24 de noviembre.



Durante la transmisión, les llamó la atención una joven que estaba llorando porque no había podido adquirir sus entradas. Karla les comentó que durante dos días había estado formada para ser la primera en adquirir un ticket en la preventa del jueves 26 de enero.



Sin embargo, a la hora de comprar sus boletos su tarjeta de débito no funcionaba. “Al pasar la tarjeta dice NIP incorrecto”, contó Karla. Luego de intentarlo varias veces, el error continuaba, así que Karla le pidió el favor de que le prestaran una tarjeta a diferentes personas, ya que ella contaba con el dinero suficiente para pagarlo de una vez.



“El dinero sí lo traigo, hice tiempo, sacrificios […] pasé frío y no pude comprar mis boletos”, contó.



▶️ Karla, con todo y frío, madrugó e hizo una fila enorme para comprar sus boletos para #RBD en #Monterrey; tuvo problemas con su tarjeta y no fue hasta que un abuelito la ayudó y lo logró



📺 #TelediarioMediodía con @licmariajulia y @luiscarlosortiz ⭐ pic.twitter.com/cF7iDLOwbQ — @telediariomty (@telediariomty) January 26, 2023

Un adulto mayor que estaba acompañando a su nieta en la fila quiso ayudar a Karla y le prestó su tarjeta para que pudiera adquirir las entradas que tanto anhelaba.



“Es que teníamos 2 tarjetas para ver con cual podíamos comprar, y nos sobraba una. La vimos sufrir, entonces pues para apoyarla”, expresó Leslie, la nieta del adulto mayor.



Finalmente, la historia tuvo un final feliz, pues Karla pudo comprar cuatro boletos para ver a RBD en el Estadio de Béisbol de los Sultanes en noviembre.



“Muchas gracias. Compré cuatro boletos en total y el mío fue en cancha. Esperé 15 años para verlos y estoy muy emocionada. Valió la pena no ir al trabajo, mi boleto ya está, nos vemos el 24 de noviembre” concluyó.

