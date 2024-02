Concierto de Luis Miguel en Cali fue cancelado: ¿qué pasará con las entradas?

Luis Miguel Gallego Basteri, es un reconocido cantante y productor musical mexicano, y es descendiente de madre italiana y padre español. Es popularmente conocido como Luis Miguel o ‘El sol de México’.

En sus más de 30 años de carrera musical, ha interpretado múltiples géneros y estilos, entre los que destacan pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi, siendo algunas de sus canciones más reconocidas las siguientes: ‘Ahora te puedes marchar’, ‘La incondicional’, ‘La chica del bikini azul’, ‘Sabor a mí’, entre otras.

A sus 53 años de edad, ‘El sol de México’ se encuentra en una de sus más grandes giras de los últimos años, y en los últimos meses ha visitado varios países, por lo que está próximo a llegar a varias ciudades de Colombia, pues se presentará en Bogotá el 18 y 18 de febrero y también visitaría Cali el día 15 de febrero, este último concierto fue cancelado recientemente.



En las últimas horas, se confirmó la cancelación del concierto que tenía programado realizarse en el Estadio Pascual Guerrero, sin embargo, parece que por problemas con el préstamo del lugar, el concierto tuvo que ser cancelado.



Uno de los voceros de la empresa ‘Cali Vive’, operador del tour de Luis Miguel en la capital vallecaucana, aseguró que para este jueves 15 de febrero, el Estadio Pascual Guerrero tiene programado un encuentro de fútbol que impide la realización del evento, ya que este escenario deportivo solo se presta una vez al mes a eventos que no sean deportivos.



“Este tipo de artistas piden el estadio, pero lamentablemente para el día del concierto de Luis Miguel, planteado para 15 de febrero el estadio está tomado y no hay dónde realizarlo, y el artista no acepta un lugar que no sea un Estadio y en Cali no hay otro lugar”, dijo el funcionario a ‘El País Cali’.



Esta cancelación tan repentina y a pocos días del evento ha causado gran polémica, pues son muchas las personas que tienen entrada y se desplazarían al evento desde otras partes del país.

Así mismo, ‘El País de Cali’ asegura que en Bogotá no se presentará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, sino en el Coliseo MedPlus, pues el medio de comunicación asegura que conoció de manera extraoficial que aún hay boletería para el evento.

¿Qué pasará con las boletas para el concierto de Luis Miguel en Cali?

Una de las preguntas más frecuentes es ¿qué pasará con el dinero de las boletas?, ante esto, la entidad organizadora asegura que el evento sería reprogramado, sin embargo, mencionan que aún no tienen una fecha tentativa para la realización del mismo, ya que actualmente, el cantante tiene una agenda muy apretada.



De igual forma, también se sabe que se podrá recuperar el dinero de la entrada, canjeando por boletas para otros conciertos o esperar hasta que pueda ser reprogramado.

