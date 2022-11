El esperado concierto de Harry Styles en Bogotá se vio opacado por los problemas de logística en el Coliseo Live, donde, según la cifra entregada a través de un comunicado de Multiple Service & Supplies, Multiple S.A.S. y Medikplus IPS, se atendieron a 279 personas por ataques de ansiedad hiperventilación y/o cefalea.



Según han denunciado varios asistentes al evento, en el espacio de platea había más personas de las que permitía el aforo, por lo que constantemente escuchaban gritos de ayuda y veían personas desmayadas.



Tal fue la magnitud de la aglomeración que el cantante británico lo percibió y suspendió su presentación hasta que se garantizara la seguridad de los asistentes de platea.

EL TIEMPO habló con Alba Palacios, una de las asistentes al concierto y quien tuvo que presenciar cómo una joven convulsionó en el lugar y la atención y tiempo de respuesta por parte de los organismos de socorro no fue la esperada.



"Estaba haciendo la fila para el baño y había dos niñas al frente mío. Una de ellas me pidió que llamara a un médico porque su amiga estaba convulsionando. Yo me acerqué de inmediato a una persona de logística que estaba en la parte de platino y no me dijo nada ni se acercó a revisar qué pasaba", contó la joven.



El cantante inglés decidió suspender temporalmente el concierto. Foto: Mauricio Roa / EL TIEMPO

Tras esto, la mujer aseguró que se acercó a un segundo integrante de logística, quien le aseguró que iba a pedir ayuda por WhatsApp, porque "no tenían radio ni nada más para comunicarse".



"Me devolví a donde las chicas y la amiga estaba llorando. Ya había más gente alrededor y decían que había que meterle los dedos a la boca para que no se ahogara con la lengua, pero la amiga estaba en shock y nadie se atrevía a tocarla porque no sabíamos de primeros auxilios y cualquier cosa podía ser contraproducente", añadió.

Con el pasar de los minutos, la joven cuenta que ningún organismo de socorro llegó a auxiliar a la mujer que convulsionaba y esta empezó a ponerse "muy morada y no llegaba nadie".



"Me alteré más y empecé a llorar. Pedí ayuda a otro chico de logística pero solamente dijo 'ya vienen'. Se tardaron demasiado y ya la gente gritaba que por favor llamaran un médico", agregó.



Además, Alba Palacios contó que segundos antes de que llegara la asistencia médica la joven que convulsionaba empezó a botar sangre por la boca.



"Llegaron los paramédicos con una camilla y nos dijeron que no la tocáramos, que ellos se encargaban. Un rato más tarde pregunté cómo estaba y me dijeron que estaba estable, pero no nos dieron más información, no sabemos qué sucedió con ella", finalizó.

Ayer viví una experiencia horrible. Estaba haciendo la fila para el baño y la niña que estaba en frente empezó a convulsionar. Llamé inmediatamente a un señor de logística que no hizo nada. — A (@sunfineline) November 28, 2022

