Concierto de Eminem en Fortnite: fecha, horario en Colombia y todo lo que debe saber

El próximo evento en vivo de Fortnite, conocido como 'The Big Bang', se llevará a cabo el sábado 2 de diciembre de 2023 a las 2 p.m., hora del Este.



Colombia se encuentra en la zona horaria de Colombia Standard Time (COT), que generalmente está 5 horas detrás de la hora del Este (Eastern Time, ET) de los Estados Unidos. Por lo tanto, en Colombia, el evento ocurrirá a las 9 a.m.



Este evento promete marcar un nuevo comienzo para Fortnite e incluirá la aparición de Eminem.

Para unirse al evento, debe estar listo 30 minutos antes de su inicio. La experiencia estará disponible en el mosaico de Battle Royale en Discover, lo que le permitirá prepararse. Además, puede invitar a sus amigos, ya que el evento admite grupos de hasta cuatro jugadores.



El evento será el próximo 2 de diciembre. Foto: fortnite.com

Si no tiene acceso a un dispositivo de juego dedicado durante el evento, puede jugar Fortnite a través de transmisión en la nube utilizando servicios como Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW y Amazon Luna en su computador o dispositivo móvil.



Todos los jugadores que asistan al evento recibirán la pantalla de carga de 'The Big Bang' como recuerdo. Tenga en cuenta que el tiempo de inactividad para la versión 28.00 de Fortnite comenzará a las 11:30 p. m., hora del Este, el 2 de diciembre. Si desea revivir el evento, asegúrese de registrar y archivar su experiencia.

Para prepararse adecuadamente para 'The Big Bang', las experiencias de Fortnite creadas por Epic se desactivarán a partir de las 12 p. m. ET del 2 de diciembre. Sin embargo, las experiencias creadas por otros creadores seguirán habilitadas hasta que comience el tiempo de inactividad para Fortnite v28.00 a las 11:30 p. m. ET.

Atuendos para la ocasión

Si está buscando atuendos para el evento, encontrará los nuevos conjuntos Rap Boy, Slim Shady y Marshall Never More, junto con sus accesorios a juego, en la tienda de artículos a partir del miércoles 29 de noviembre a las 7 p.m., hora del Este.



Si ya tiene el conjunto Marshall Never More, podrá desbloquear el estilo Marshall Magma para el atuendo al asistir a 'The Big Bang', ya sea que compre el atuendo antes o después del evento.



Los atuendos disponibles para el evento. Foto: fortnite.com

Información para creadores de contenido

Los creadores de contenido que forman parte del programa Support-A-Creator (SAC) podrán alojar contenido VOD del evento 'The Big Bang' en YouTube y monetizarlo durante siete días sin preocuparse por notificaciones de eliminación durante este período. Para hacerlo, deben vincular sus cuentas de YouTube y Support-A-Creator.

Conozca detalles del evento. Foto: fortnite.com

Es importante subir el contenido como 'No listado' o 'Público' en YouTube para evitar reclamos de monetización. Si el video se sube como 'Privado', podría recibir un reclamo de monetización.



Si usted no es parte de SAC, aún puede compartir momentos destacados de la experiencia, pero no podrá monetizar ese contenido en YouTube.



Para los creadores de Twitch que transmitan 'The Big Bang', lo mejor es tener en cuenta que no se puede evitar que sus VOD o clips sean marcados por sistemas de detección de derechos de autor de terceros. Se recomienda desactivar los VOD/clips durante el evento.



Es importante mencionar que el evento contiene luces intermitentes que pueden causar molestias a personas con antecedentes de fotosensibilidad, convulsiones, pérdida del conocimiento u otras afecciones relacionadas con una condición epiléptica.



Se aconseja consultar a un médico antes de participar si tiene alguna de estas condiciones. Incluso si no tiene antecedentes, tenga en cuenta que igual puede experimentar mareos intensos, convulsiones, ataques epilépticos o desmayos debido a luces intermitentes o patrones, en cuyo caso se recomienda abandonar la experiencia de inmediato si siente alguna molestia.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de Fortnite y contó con la revisión de la periodista y un editor.



ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO