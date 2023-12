Con videos Yailin y Tekashi se acusan mutuamente de agresión física: esto se sabe

En redes sociales circulan algunos videos tomados por Yailin 'La más viral' en los que acusa a Tekashi por agresión física. El rapero se defendió y compartió que también fue víctima de violencia doméstica.

¿Qué se sabe?

Todo comenzó cuando el productor Santiago Matías, más conocido como Alofoke, acusó a Tekashi 6ix9ine de agredir a Yailin, cuando recibió una llamada de la intérprete de 'Si tu me buscas' en la que lloraba desconsolada y pedía ayuda.



En la grabación, la cantante dominica aseguró que el rapero le borraba las grabaciones que realizó en su teléfono y por eso no tenía pruebas contra él.

El locutor compartió la grabación en su canal de YouTube y exigió a las autoridades que revisen el caso y, de ser posible, se recuperen los videos a los que Yailin hace referencia.

Ambos se acusan de agresión

Tras las declaraciones del productor, el rapero Tekashi compartió otros videos para demostrar su inocencia. Uno de ellos es de la dominicana, quien le reclama por mirar los glúteos a otras mujeres.



"Yailin, necesita mucha ayuda, la amo con el corazón entero, pero ya no puedo quedar como el malo siempre", escribió en el video.

Además, hay otra grabación en la que se observó a la cantante de 'Pa ti', como le tumbó el celular con lo que parece ser un palo de plástico y lo golpea en el hombro.

El famoso adjuntó otro metraje en el que mostró lo que, al parecer, era un arresto policial, en el que se llevaban a la ex de Anuel: "Para toda la gente que está hablando mierd(...), esto es Estados Unidos de América. Los hombres aquí, si se les pegan a una mujer, van para la cárcel. No hablen, solo miren faranduleros. A la que se llevan es a Yai, eso dice todo".

Al tiempo de un mensaje del rapero que acusa a Alofoke de "no saber nada". "Alofoke, Santiago Matias, eres un rastrero y cobarde, todo este tiempo me he quedado en silencio para proteger a Yailin, algo que tú nunca harás, sondista", escribió.



Tekashi expresó que el productor lo había hecho por vistas y se aprovechó de la situación para conseguirlo. "Yalin, necesita ayuda y tú te aprovechaste de eso. Rápido que la pusiste a hablar en vivo llorando, un amigo no hace eso", se lee al final de la publicación.

El rapero arremetió en contra del productor. Foto: @6ix9ine

Se filtran videos en los que Yailin asegura que el borro todo

En los videos que se filtraron, Yailin asegura que borro todos los videos y las pruebas en los que él la golpeaba, mientras se encuentran en la calle peleando.



Seguidamente, la dominicana le reclama que su éxito se debe a ella: "Mi dinero, basura, tu álbum se puso número uno por mí". Además, agregó que, por toda la situación, deberá hacerse cargo el rapero: "Tú eres el que tiene que resolver".

También, se difundió el momento en el que ambos están en el baño y mostró como el cantante botaba su teléfono por el inodoro y ella pedía un Uber para irse del lugar.

La situación preocupó a sus seguidores, porque ambos eliminaron su perfil de Instagram. Las imágenes y videos compartidos fueron de capturas de pantalla días antes de que cerraran su cuenta.



Además, se conoció que el abogado de Yailin, Andrés Toribio, advirtió que están contactando a la Procuraduría General de República Dominicana por la manera de actuar del rapero y aseguró que tiene conocimiento "de todo" lo ocurrido en Miami.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO