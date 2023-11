Con una pistola Taser, redujeron y detuvieron a una mujer que amenazaba a su exnovio

Todo comenzó cuando una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre la situación de peligro que se estaba desarrollando en la calle Súarez al 400 en Argentina. La víctima, un hombre amenazado por su expareja, se encontraba en grave riesgo.

Personal de la División de Intervenciones Rápidas (DIR) y de la Comisaría Vecinal 4C de la Policía de la Ciudad acudió al lugar en cuestión de minutos, pero la agresora se negaba a detener sus amenazas con el arma blanca.

Ante la persistente negativa de la mujer a soltar el cuchillo, uno de los oficiales de la Policía de la Ciudad tomó la decisión de utilizar una pistola Taser. Este dispositivo emite dardos guiados por cable que generan una descarga eléctrica de 400 voltios durante cinco segundos, logrando la inmovilización temporal del individuo.

(Lea: ¿Un menor de edad puede portar legalmente una pistola taser en Colombia?).

Facebook Twitter Linkedin

La mujer fue inmovilizada con la pistola Taser. Foto: Captura de cámara de seguridad.

La agresora fue rápidamente reducida y luego trasladada en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al hospital Cosme Argerich para recibir atención médica.

En el centro de salud, se diagnosticó a la mujer con un cuadro de "excitación psicomotriz" y un leve golpe en la cabeza, consecuencia de su caída al suelo durante la intervención policial.

La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 40, a cargo de Diego Espada, inició actuaciones legales contra la mujer por "uso y portación de arma impropia", en infracción al artículo 102 del Código Contravencional.

Uso de Taser

Las pistolas Taser comenzaron a ser utilizadas por la Policía de la Ciudad el 17 de julio pasado, después de años de debate y controversia en torno a su aplicación.



Actualmente, se encuentran en manos de uniformados desplegados en estaciones de subterráneo, la DIR y la División de Operaciones Metropolitanas (DOEM). El gobierno porteño tiene planes de adquirir otras 30 unidades en el futuro.

(A continuación: Video: policía inmovilizó con táser a hombre que amenazó con machete a la gente).

Facebook Twitter Linkedin

Las autoridades han optado por el uso de estas armas. Foto: iStock

La implementación de las pistolas Taser tiene como objetivo proporcionar a los agentes de la Policía de la Ciudad una herramienta adicional para actuar en situaciones en las que el uso de armas de fuego sea desproporcionado y el uso de la tonfa represente un riesgo evidente para los agentes.



Estos dispositivos emiten una descarga eléctrica de alto voltaje, pero bajo amperaje, lo que permite inmovilizar temporalmente al individuo sin causar daños letales. Además, los agentes que las utilizan cuentan con sistemas de cámaras corporales que registran el uso de las Taser.

(Conozca: Con video, mujer dice que policía la atacó con taser en sus partes íntimas).

Cabe destacar que este no es el primer incidente en el que se emplea este objeto en la Policía de la Ciudad. El pasado 13 de octubre, se utilizó este dispositivo para reducir a un hombre armado en el barrio de Palermo.



“El personal policial le advirtió varias veces al hombre que iban a utilizar la pistola antes de efectuar la descarga, pero aun así no depuso su actitud. Luego de la descarga, el hombre fue inmovilizado y se llamó al Servicio Médico de Atención de Emergencia (SAME) tal como indica el protocolo”, informaron las autoridades del país.

Hombre fue reducido con Taser por la Policía

Más noticias en EL TIEMPO

'No confío en las mujeres': llevó a su cita a un concierto y ella se fue con el músico

Video: la 'humillación' futbolística de vendedor ambulante brasileño a hincha argentino

Alerta en Argentina por virus que afecta a caballos: podría llegar a humanos

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



-LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO