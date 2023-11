Con una conmovedora sorpresa, ‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ le dijo adiós al programa

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas. En las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.

En la decimotercera etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.



En el capítulo 72 de la competencia, el jurado está cada día más exigente, pues el programa de imitación está en su recta final y durante la eliminación del ciclo fueron bastante ‘cuchillas’, como ellos mismos aseguraron.

‘Yo me llamo’ es un programa de la televisión colombiana de imitación. Foto: Instagram (@yomellamo)

¿Quién fue el participante que le dijo adiós a ‘Yo me llamo’?

En el show de la noche, se presentaron los imitadores de Miguel Bosé, Vicente Fernández, Rosalía, Jessi Uribe, Carin León y Ryan Castro, el jurado vivió una noche llena de emociones, pues de los seis participantes solo uno fue eliminado y los restantes se enfrentarán en un nuevo ciclo de Yo Me Llamo.



Tras las presentaciones, el jurado se reunió para deliberar y escoger al imitador que no continuaría en la competencia, Amparo Grisales indicó que por decisión unánime esta noche ‘no se llama Jessi Uribe’ y su historia en la Escuela de Yo Me Llamo ha llegado a la final.



Con un look muy urbano, inspirado en Maluma, el ‘doble exacto’ se encontró con un jurado muy exigente y al cual no logró conquistar, pues los miembros del jurado aseguraron que le faltó afinación y algunos detalles de ‘fina coquetería’ en la interpretación.

‘Yo me llamo Jessi Uribe’ recibió una sorpresa de su artista favorito

Al finalizar su show, el imitador recibió una sorpresa de su artista favorito, lo que lo conmovió mucho, pues el cantante de música popular, Jessi Uribe, le envió un mensaje por su participación en el programa.



“Mi hermanito, un saludo especial para usted, quiero agradecerle por el tributo que me está haciendo en Yo Me Llamo. Como digo siempre, no hay que perder la fe, debemos ponerle todo el cariño y las ganas. No es solo cantar, sino encantar. Soy coqueto, pero con respeto no dejó de serlo. Eso gusta mucho y es parte de mi forma de ser”, dijo el esposo de Paola Jara, en el mensaje a su ‘doble exacto’.

Tras la sorpresa, el imitador dijo: “Esto para mí es lo máximo. Yo sabía que algún día iba a llegar, pero fue una sorpresa impresionante. Gracias por esas palabras. Todo lo que he aprendido lo he hecho con mucho respeto y seguiremos adelante, claro que sí”.

