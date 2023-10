Se acerca el final del reality de cocina más importante de Colombia, ‘Masterchef Celebrity’ y poco a poco se van conociendo los nombres de los semifinalistas.



Luego de que la locutora Natalia Sanint se convirtiera en la primera participante en superar una prueba y subiera directamente al balcón de los clasificados, en el capítulo del 1 de octubre se conoció a otro de los clasificados a las pruebas finales.

En esta oportunidad, los chefs en formación tenían que preparar un plato que sorprendiera a los chefs, para poder pasar al top cinco, por lo que varios decidieron irse por el lado de los postres.



En esta ocasión, Adrián Parada decidió preparar un postre que parecía un volcán de matcha con praliné y chantilly que buscaba ganarse el cupo a ese tan anhelado top.



Sin embargo, Parada tenía una opción para presentar, puesto que si no le salía el centro líquido de la preparación, optaría por decir que había preparado un muffin y eso fue lo que ocurrió.



Al pasar al atril, Parada iba seguro de su plato pues los chefs antes de probarlo y ponerlo a prueba le preguntaron que si el centro era líquido o no y él manifestó que no.



Los jurados dieron el visto bueno del postre y fue así como entre el resto de platos, se convirtió en el segundo semifinalista del reality.



Parada se ha convertido en uno de los fuertes competidores del show de cocina, tanto que sus compañeros no quieren toparse con él en las instancias finales del show, sin embargo, ha demostrado todo lo que ha aprendido durante los capítulos del reality y que ha estudiado lo suficiente para tal vez ser el ganador de la competencia.

