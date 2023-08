Cada noche los reconocidos participantes de 'MasterChef Celebrity' se disputan un lugar en la cocina más famosa de la televisión colombiana. Reto tras reto, los concursantes deben demostrar sus habilidades gastronómicas en una lucha contrarreloj.



Aunque varias competencias son en equipo, uno de los momentos más cruciales es el de eliminación, ya que al primer error, no hay vuelta atrás.

En esta ocasión Mario Ruiz, Martha Bolaños, Diego Sáenz, Nela González, Juan Pablo Barragán e Iván Córdoba, 'El Negrito W', se enfrentaron en un nuevo reto de eliminación.



Los competidores debían conseguir su permanencia en un desafío que parecía sencillo para algunos, pero por tiempo y sabor se convirtió en el talón de Aquiles de otros.



En 45 minutos, los concursantes debían presentar ante el jurado una hamburguesa con salsa y guarnición, inspirada en la gastronomía colombiana.

Entre la premura, la ansiedad y las miradas de sus compañeros que estaban en el balcón, los concursantes ejecutaron sus preparaciones con ideas interesantes.



Sin embargo, a Nela, Mario y Martha sus errores en los platos los colocaron en riesgo de despedirse definitivamente de la cocina de 'MasterChef', pues tuvieron grandes equivocaciones en la sazón, las salsas y la composición.



No obstante, el jurado decidió que el influencer dejará del show, tras un largo debate, pues confesaron no estar seguros de a quién de los tres debían sacar de la producción.



"Es una de las eliminaciones que más nos ha costado decidir, no conseguíamos estar de acuerdo", afirmó, Rauch.



Aunque la actriz Martha Bolaños recibió un regaño en el atril por parte de Carpentier, debido a su salsa de crema de leche y maíz aguada, y Nela Gónzalez se excedió en la sal, fue el creador de contenido el que tuvo que abandonar el reality, por su falta de sabor en la hamburguesa.



"Pensaste que te quedaban 15 minutos, pero tenías una hamburguesa que estaba incompleta, te falto el tiempo para sazonar, se le va a extrañar chino", dijo Rauch

En su último discurso, Ruiz agradeció a los jurados y a sus compañeros por la familia que formaron, y los conocimientos adquiridos, sin embargo, no dudó en reprocharse por su falta de agudeza a la hora de no tener el tiempo en cuenta, ni seguir las instrucciones.



"Me voy con rabia por lo distraído que fui, pero me voy animando porque tengo talento para cocinar, según los chefs. Este es el reto más impresionante que he vivido en mi vida", afirmó el influencer durante la emisión.



Finalmente, Ruiz se despidió con una acrobacia para dejar a los 14 participantes que deben seguir luchando por el primer puesto de la cocina 'celebrity'.

Frank habla de algunos de sus compañeros y de su experiencia en 'MasterChef'





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

