Con totuma, Carolina Cruz muestra cómo se ha bañado por racionamiento en Bogotá

El pasado jueves 11 de abril iniciaron los racionamientos de agua en Bogotá que tienen como fin ayudar a subir el nivel de los embalses y optimizar el recurso, ya que, para la ciudad y sus alrededores, solo quedan 54 días.

Los ciudadanos están dispuestos a reducir el consumo del agua en sus viviendas, ya sea utilizando un balde para reutilizar el agua de la ducha y usarla para descargar el sanitario, utilizar un vaso de agua para cepillarse los dientes, entre otros.

Este viernes 12 de abril, le corresponde el turno al día dos en las zonas de Engativá y Fontibón. Sin embargo, famosos como Carolina Cruz han decidido concientizar a sus seguidores y dar ejemplo.

La presentadora no dudó en mostrar cómo había recogido agua en un balde para poder bañarse sin desperdiciar el agua, con la descripción: "¡Al agua, patos! Hace años no me bañaba con una tacita", mostró un balde de agua y su pie.

En la siguiente historia, con un filtro difuminado y en blanco y negro, mostró cómo sus hijos también se sumaron a la iniciativa de cuidado del agua: "Miren a ese niño, bañándose en ese tazón, qué rico".

Cabe resaltar que las medidas de cortes de agua se llevarán a cabo, inicialmente, durante nueve días y tras un primer balance de las autoridades, se tomarán medidas extras y se repetirán por ciclos hasta que los embalses se llenen nuevamente.

