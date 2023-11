Con torta y sin ropa: así le celebró Ana Lucía Domínguez el cumpleaños a Jorge Cárdenas

Ana Lucía Domínguez es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, pues ha participado en proyectos como 'Pasión de Gavilanes', 'Perro Amor', 'El Fantasma del Gran Hotel' y recientemente protagonizó la serie 'Palpito' de Netflix.



Esto ha hecho que la actriz acumule una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, los cuales están pendientes de sus trabajos, vida personal y de su pareja, el actor Jorge Cárdenas, con quien lleva más de 15 años relación.

En las últimas horas, la intérprete de un sinfín de personajes publicó un carrusel de fotografías en las que mostró como sorprendió a su pareja por su cumpleaños numeró 57. La imagen que más llamó la atención fue la primera en la que se le veía a Domínguez llevándole un pastel de cumpleaños a la cama.



La razón es que, al parecer, no tenía nada de ropa, lo que no solo generó asombro en su pareja, sino también en sus seguidores. Por otro lado, en las otras fotos se logra ver que la torta tenía un micrófono y una guitarra, pues Jorge Cárdenas también es cantante y compositor.



“Feliz cumpleaños, amor mío. Que Dios te siga llenando de bendiciones cada día de tu vida. TE AMO”, escribió Domínguez en la publicación, que en menos de dos horas ha logrado acumular más de 100 mil 'me gusta'.

Como era de esperarse, las fotografías han acumulado un gran número de comentarios y los internautas han elogiado a la actriz por su esbelta figura. Sin embargo, otros la han criticado al comentar que ella debería dejar algo para la intimidad y no mostrarlo todo en redes.



"¡Esooo! ¡A partir la torta!! Feliz cumpleaños"; "¡Madre mía, qué regalazoooo!!"; "La torta sobra"; "A mí si me encanta. Qué viva el amor y cada quien lo vive y lo expresa como quiera, no hace daño a nadie mostrar que una de las claves para un matrimonio duradero es mantener la llama viva. Qué la pasen sabroso", son algunos de los comentarios.



¿Por qué Ana Lucía Domínguez no participo en 'Pasión de Gavilanes 2'?

La actriz en la novela hacía el papel de Ruth Uribe, la hija biológica de Eva Rodríguez, el ama de llaves de los Elizondo. En una trasmisión en vivo, Domínguez comentó que en los días que se grabó la producción ella estaba haciendo otro proyecto.



“La serie que estuvimos grabando en Colombia en teoría se iba a grabar en las mismas fechas de Pasión [de gavilanes], así que por tiempos como que no se dio, no tuve la oportunidad, digamos como de poder cuadrar los tiempos”, aseguró.



Asimismo, recordó que la novela no solo le cambió la vida a ella, sino también a sus colegas. Además, aseguró que fue una de las producciones más vendidas en el mundo y muchas personas la recuerdan por su actuación en ella.

