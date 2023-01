Dentro de la ola Hallyu hay varios nombres imposibles de ignorar: Lee Minho, Lee Jongsuk y Song Joong Ki son algunos de estos, pues con su actuación han llevado la cultura coreana al resto del mundo, participando en series muy importantes.



Precisamente, el último fue noticia hace unas cuantas semanas tras conocerse que estaba saliendo con una mujer británica, quien en principio se pensó que era su traductora. Sin embargo, la relación escaló rápidamente y este 30 de enero anunciaron su matrimonio y la espera de su primer hijo.

¿Quién es la misteriosa mujer?

Se trata de Katy Louise Saunders, de 38 años, de nacionalidad inglesa y madre colombiana, pero que trabaja como actriz en Italia. De hecho, hizo un cameo en la película de ‘Lizzie McGuire’ y luego obtuvo papeles más importantes en otras producciones. También salió en el videoclip de Antonello Venditti para su canción ‘Dalla pelle al cuore’.

Aunque no está claro todavía cómo inició su relación, sí hay conexiones entre ambos y es que el actor surcoreano grabó el drama ‘Vincenzo’ en Italia. Esta fue una producción muy importante en su momento y alcanzó un promedio de 10,441 puntos de audiencia tras 20 episodios.



El anuncio de su matrimonio

Estamos sinceramente agradecidos porque nos ha llegado una nueva vida FACEBOOK

Para dar a conocer la noticia de su unión en matrimonio, Song Joong Ki acudió a la comunidad online que tiene junto a sus fans y escribió:



“Hoy los saludo porque quiero compartir una promesa que para mí es más feliz y valiosa que cualquier otra cosa.



He prometido continuar la vida junto a Katy Louise Saunders, quien ha estado a mi lado apoyándome y con quien he pasado un tiempo valioso mientras nos apreciamos mutuamente.



Tiene un corazón bondadoso y ha vivido su vida apasionadamente. Es una persona sensata y asombrosa hasta el punto de que la venero. Gracias a ella, me estoy convirtiendo en una mejor persona”.

Así las cosas, explicó que recién habían registrado su matrimonio y ya soñaban con crear una familia: “Nos hemos esforzado mucho para cumplir las promesas del otro y estamos sinceramente agradecidos porque nos ha llegado una nueva vida”, explicó; sin embargo, no dejó claro cuántas semanas de embarazo tiene su esposa.



“Tal como estamos ahora, los dos caminaremos nuestros días maravillosamente mientras miramos en la misma dirección. Agradezco sinceramente a todos los fans que siempre me aprecian sin importar nada”, finalizó diciendo.



Recordemos que Song Joong Ki ya había estado casado con su compañera de set y otra de las actrices más famosas de Corea del Sur, Song Hye Kyo. El par se conoció en el set de ‘Descendants of the Sun’, que obtuvo una abrumadora audiencia en el episodio final de 38.8% a nivel nacional y 41.6% en la zona de Seúl de acuerdo con Nielsen Corea.



No obstante, tras dos años de matrimonio él solicitó el divorcio el 27 de junio de 2019 por “diferencias en sus personalidades” que eran irreconciliables.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS