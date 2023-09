El auge de la inteligencia artificial ha llevado a miles de usuarios a plantear diversas preguntas y buscar respuestas. Aunque su funcionalidad aún esté en constante desarrollo, desde su masificación, ha sido consultada sobre una amplia gama de temas, y sus contestaciones se han vuelto virales en las redes sociales.

Durante el transcurso de este año, se dieron a conocer miles de respuestas proporcionadas por IA, desde crear obras de arte hasta participar en debates respondiendo preguntas.

¿Qué sueña Dios, según la IA?

EN esta ocasión, un usuario decidió ir más allá y plantear la cuestión de, ¿qué sueña Dios?, una pregunta que suscita debates y puede tener múltiples resultados. ChatGPT elaboró una respuesta exhaustiva, teniendo en cuenta las diversas religiones que existen en todo el mundo.

"En muchas religiones, Dios se considera supremo y trascendental, y las nociones sobre sus pensamientos y sueños pueden ser abstractas o difíciles de comprender desde una perspectiva humana. A continuación, se presentan algunas creencias sobre lo que Dios sueña, según algunas religiones importantes”, respondió la IA.

La respuesta proporcionada por la inteligencia artificial a la profunda cuestión de si Dios sueña, varió según las diferentes religiones y sus creencias asociadas. A continuación, lo que dijo con cada una de ellas:

Cristianismo

En la fe cristiana, se cree que Dios tiene un plan divino para la humanidad que se revela a través de la Biblia. La idea de que Dios sueña en el sentido humano no es común en esta religión, pero se sostiene que Dios tiene un propósito y un plan tanto para cada individuo como para el mundo en su conjunto.

Islam

Para ellos Dios se considera supremo y omnisciente. Se afirma que este no sueña ni duerme, ya que es eterno y siempre está consciente. Los musulmanes creen que Dios comunica su voluntad a través del Corán y las enseñanzas del profeta Mahoma.

Judaísmo

En el judaísmo, se cree que Dios es eterno y no duerme ni sueña. Sin embargo, se sostiene que Dios guía la historia y el destino del pueblo judío a través de la revelación de la Torá y las profecías de los profetas.

Hinduismo

Las creencias varían según las diferentes corrientes y tradiciones. Algunas visiones consideran a Dios como Brahman, la realidad suprema y eterna, mientras que otras creen en dioses y diosas específicos que pueden soñar y tener interacciones con los seres humanos.

Budismo

El budismo generalmente adopta una visión no teísta en la que no se cree en un Dios creador. En lugar de eso, se enfoca en la búsqueda de la iluminación personal y la liberación del ciclo de reencarnación, por lo que no se habla de Dios soñando en las enseñanzas budistas.

Sikhismo

Se cree en un único Dios eterno y trascendental. No se menciona que Dios sueñe, pero se pone énfasis en vivir una vida piadosa y seguir las enseñanzas del Guru Granth Sahib.

El último adiós con inteligencia artificial

