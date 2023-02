Muchos casos de infidelidad se han visto y, al parecer, el protagonista de esta curiosa historia le es infiel a su esposa con varias de sus compañeras de trabajo.



En redes sociales, se compartió la imagen de un cartel que una de las amantes de un hombre llamado Carlos Tinajero habría colgado para hacer pública las constantes infidelidades del sujeto, todo cerca de la fecha de celebración de amor y amistad, el 14 de febrero.

La pancarta, que estaría colgada en un puente en México, decía: “Carlos Tinajero, ¿este 14 de febrero con quién la vas a pasar? ¿Con quién vas a coger en tu oficina, otra vez con Gabriela o conmigo?”. Aparentemente, el hombre suele mantener encuentros amorosos no solo con una sino con dos de sus compañeras en la oficina.



Y eso no es todo, una de las amantes amenaza con contarle todo a su esposa mediante mensajes de Whatsapp: “Ya pronto a tu esposa le llegarán whats y fotos con todas tus queridas”, agregó en el cartel.



(Puede leer: ¿Romance a la vista? Bad Bunny fue visto con la modelo Rachel García).

La imagen ha sido compartida en Twitter por varios usuarios y algunas de las publicaciones ya acumulan más de mil ‘me gusta’. En los comentarios se puede ver cómo los internautas se han tomado la situación con gracia: “¿Puedo dejar mi número para que también me las compartan?”, “Carlitos, tú niégalo”, “¿Qué habrá hecho Carlos en pandemia y home office?” y “Definitivamente no es un buen momento para ser Carlos Tinajero”, han escrito.



De momento, no se sabe en qué ciudad exactamente se puso la pancarta ni el rostro detrás de Carlos Tinajero o de sus amantes, pero los usuarios siguen reproduciendo el mensaje que consideran bastante jocoso.

Más noticias en EL TIEMPO

-Bad Bunny: ¿cuánto cuesta comer en el restaurante del conejo malo?

-Joana Sanz reaparece con duro gesto. ¿Indirecta a Dani Alves?

-Miss Bélgica sufrió accidente de tránsito, compartió fotos de su recuperación

Redacción Últimas Noticias