Por medio de las redes sociales se hizo viral el momento en el que una mujer sale a la calle con un parlante, lista en mano y un micrófono a cobrarle a sus vecinos lo que le deben.



"Entonces voy a empezar, aquí de primero tengo, como siempre, a Jorge Baldón, o sea son $2.000 ¿no tienes 2 mil pesos para pagarme el postre? O sea no, cómo es eso posible".



La mujer, que usa un vestido rosado, inicia diciendo: "Bueno, el día de hoy voy a mencionar a aquellas personas que no me ha querido pagar el postre, porque ya me cansé de ir a cobrarles por las buenas. Entonces voy a empezar".



Uno a uno comienza a cobrarle a sus vecinos, a indicar en donde viven y cuánto le deben: "Daniela, que yo sé que ella me está escuchando allá, ¡págueme el postre!".



"También tengo aquí a la vecina, vea tiene la tiendita y me debe 700 pesos. ¿Cómo es posible que no me va a pagar eso?", continuó.



“Vea, acá, por último, tengo a la señorita Alba, que yo sé que ella me está escuchando. He ido 32 veces a la casa y de esas 32, 31 veces me han dicho que no está. Cómo es posible que no me van a pagar 2 mil pesos de los postres que me debe. Ya me cansé, me cansé de cobrarles por las buenas”, finalizó la mujer.

