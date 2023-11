Con 32 contenedores avanza el montaje de ‘Mañana será bonito Fest’ de Karol G

El 2023 ha sido uno de los mejores años en la carrera de Karol G, pues ha logrado posicionarse como una de las cantantes más representativas del género urbano. Esto ha quedado demostrado con los múltiples premios que ha recibido y su exitosa gira de conciertos por Estados Unidos.



Ahora bien, la 'Bichota' empezará su gira 'Mañana será Bonito' por Latinoamérica. Esta empezará el próximo 1 y 2 de diciembre en Medellín, sin embargo, las personas que asistan tendrán la oportunidad de vivir una experiencia inigualable, ya que se realizará un festival en todo el complejo deportivo Atanasio Girardot.

“Es un mundo, un universo, donde la gente se va a poder conectar con la vida, la historia, los personajes y todo ese planeta que es Karol G”, indicó el comunicado oficial del evento.



Hace unos días, se reveló el mapa del “Mañana será bonito fest”, el cual abarcará los alrededores del estadio conectando con el Centro Comercial Obelisco y la Avenida Colombia. Además, tendrá experiencias, barra, restaurantes, recorridos, juegos, ferias con marcas locales de mujeres que hacen parte de la Fundación Con Cora, tarimas con artistas sorpresa y mercancía oficial de la artista.



Por la magnitud de este evento, la compañía organizadora del show ya recibió en Cartagena el cargamento que transporta todo el montaje, según información del medio 'Infobabe'. Este se encuentra en 32 contenedores llenos de materiales para la escenografía, sonido, iluminación, entre otras cosas.

En este momento, los contenedores se encuentran en camino a través del territorio nacional para llegar a la capital antioqueña. Una vez estén ahí se procederá a realizar labores de ensamblado, ensayos y pruebas de sonido.



A Karol G se le ocurrió cambiar la idea del formato del concierto regular, por qué le encantó la experiencia que vivió en festivales como Coachella o Tomorrowland y de esta forma decidió regalarles lo mismo a sus fans en Medellín.



“Ella quedó enamorada de esas dos experiencias que, me atrevería a decir, son los festivales más grandes del planeta… Ella tuvo una epifanía, dijo que quería regalarle una experiencia parecida a Medellín, que la vez que volviera —después de haber llenado el estadio Atanasio Girardot en dos fechas en diciembre de 2021— no iba a hacer un concierto normal”, comentó Carlos Alberto Franco, CEO y socio fundador de Breakfast Club.

Vale la pena mencionar que la boletería para Medellín se agotó en menos de una hora y más de 90.000 personas en total disfrutaran el viernes y el sábado de esta experiencia.



Todavía es un secreto el listado de los artistas invitados para las dos fechas, tanto en la tarima externa como en el concierto en el interior del estadio, pero se cree que cada día tendrá artistas diferentes.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

