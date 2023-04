Un reconocido bar de México se encuentra en la mira de los ciudadanos por cuenta de una denuncia realizada por una cliente en redes sociales. La mujer, quien fue identificada como Rox Gallegos, acusó al establecimiento de gordofobia.

Gallego, quien compartió su experiencia a través de Facebook, relató que el día 7 de abril acudió a La Mexa, un bar muy concurrido en Morelos, estado de México. Departió con una amiga en el bar, pagó y, días después, se encontró con la factura en el bolso.

Aunque en su momento no detalló el recibo, cuando se topó con este después notó que en la sección de ‘Mesa’ yacía la etiqueta ‘Gordanegro’. Debajo de ella, reposaba el nombre del mesero: Daniel Reyes.



Tras hacer este descubrimiento, decidió compartir su caso en redes sociales y contar cómo se sintió con lo que, para ella, es un comentario malintencionado.

“Nunca me había sentido tan discriminada como hoy, ¡la verdad es que no sé si hablan de mi amiga o de mi! Pero, aún así, ¡se pasan!, no sabía que en ese lugar existía gente gordofóbica”, escribió la mujer en la publicación.



Gallego se arrepintió de haber dejado propina en el establecimiento y, acto seguido, señaló que quienes no lo hacían eran tildados de “gente pioja” (referido a algo de mala calidad).



“Hablan de los clientes y se refieren a ellos como ‘gente pioja’ por no dejar propina, aunque no es obligatoria por ley, según tengo entendido. En fin”, continuó diciendo la mujer.



Hacia el final del mensaje, hizo un llamado a no discriminar ni etiquetar a las personas por su físico, condición o incluso su orientación sexual. “¡Siempre lo he dicho!”, señaló.

Como si fuera poco, también etiquetó en su publicación a Arturo Guillermo Betancourt Campa, un trabajador de La Mexa. La mujer se dirigió a él y le sugirió tener “tener un mayor control y organización del bar”, para así no “recurrir a este tipo de ‘etiquetas’ malintencionadas”.



Por último, Gallego instó a los clientes del establecimiento a revisar sus facturas. “Hoy fui yo, ¿ustedes ya checaron sus tickets también?”, concluyó.



En redes sociales, algunos usuarios lamentaron la experiencia de la joven y la alentaron a interponer una denuncia o, al menos, a compartir su caso con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, cuya misión principal es velar por la promoción y protección de los derechos humanos en el territorio.



“Lamentable situación. Al mesero Daniel Reyes, a quien se le hizo fácil y hasta gracioso, lo invito a que reflexione un poquito porque lo que para unos es un simple chiste, créame que para otros no”, sentenció una usuaria.

¿Qué es la gordofobia?

La gordofobia es un sesgo inconsciente o una idea interiorizada que lleva a discriminar, objetivizar y minusvalorar a las personas con sobrepeso. Este concepto lleva a los individuos a ser asociados con la falta de autoestima, la insatisfacción sexual y, entre otras cosas, la necesidad de atención.

Es un sesgo inconsciente o una idea interiorizada que lleva a discriminar, objetivizar y minusvalorar a las personas con sobrepeso. Foto: ISTOCK

Este fenómeno, que cada vez más afecta a la población con sobrepeso, puede corresponder a “un daño causado en la persona (daño físico, psicológico, laboral, moral); un acto de insulto o desprecio que puede contribuir a arruinar o destruir la salud psicológica de un individuo; un hecho de discriminación en el trabajo, en la atención del consumidor o en cualquier situación en que la persona tildada de ‘gorda’ se coloque como vulnerable”, explica la abogada y educadora Adela Pérez a EL TIEMPO.



En esa línea, la gordofobia puede referirse al odio o al rechazo que siente alguien frente a los cuerpos que no encajan en los patrones corporales considerados como "normales" por la sociedad.



La Universidad Nacional Autónoma de México señala que la gordofobia puede traer consigo consecuencias como la limitación en el acceso de los derechos, problemas en la salud mental, repulsión y rechazo social, y desórdenes alimenticios.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO