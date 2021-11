¿Tiene una canción pegada? Así la podría borrar de su cabeza, según estudio

Es recurrente que los sentidos cognitivos, como el de la memoria, le realicen una que otra ‘jugarreta’. El tan afamado ‘déjà vu’ y los olvidos inesperados son algunas de las curiosas situaciones por las que debe pasar un ser humano durante toda su vida, y que son un tanto difíciles de explicar.

Por ejemplo, una de las manifestaciones del subconsciente más recurrentes es la sensación de repetir una y otra vez una misma canción en la mente. Incluso, tan solo una parte de la melodía o solamente el coro.



Si bien, puede llegar a ser algo agradable si la canción es de su gusto, también se puede suscitar el caso en que definitivamente no soporte tener una composición musical merodeando por su psique.



Por esta razón, investigadores de la Asociación Americana de Psicología han publicado un estudio en la revista ‘Journal of Experimental Psychology’, en el cual se explican científicamente algunos ‘tips’ para olvidar esas canciones buenas o malas, que rondan por su cabeza de manera constante.

Un simple chicle es la solución

Según lo explicado por los científicos, la solución está simplemente en masticar chicle, pues han determinado que el movimiento de la mandíbula puede frenar esa manifestación de recuerdos musicales inconscientes.



El estudio se llevó a cabo después de que un usuario de internet asegurara en un blog público que mascar palos de canela ayudaba a repeler el efecto de canciones ‘empalagosas’, según informó el medio de comunicación ‘COPE’.



(Puede leer: ¿Por qué la palabra 'señorita' dejará de usarse en el español?).

Masticar chicle lo puede ayudar a olvidar canciones 'pegadizas'. Foto: Abel Cárdenas. EL TIEMPO

En la investigación los expertos, que también hacen parte de la Universidad de Reading, Inglaterra, probaron si funcionaba con cualquier otra actividad motora que no fuese masticar.



Pidieron a algunos participantes que escucharan canciones que fueran ‘pegadizas’, para luego separarlos en dos grupos: uno que iba a masticar un chicle y otro dispuesto a tamborilear con los dedos alguna superficie.



Los resultados arrojaron que la acción motora con los dedos pudo reducir la capacidad de retención de la canción, pero no fue tan eficaz como la de masticar el dulce.



“Para ensayar la canción en tu cabeza, cuando intentas recordar, utilizas muchos de los mismos sistemas que emplearías para prepararte para hablar y cantar. Si estás mascando chicle, usas en cambio esos sistemas para planificar los movimientos de tus mandíbulas", dijo el profesor Phil Beaman, uno de los autores del estudio, en conversación con la cadena de noticias británica ‘BBC’.



"Al forzar a estas regiones a permanecer activas durante el acto de mascar chicle, están menos disponibles para apoyar la generación o el recuerdo de una melodía pegadiza", agregó.



(También: ¿Quién es Pilar Quintana? En esta entrevista revela todo).



Los participantes manifestaron recordar la canción en menos medida al mascar chicle que cuando no lo estaban haciendo. Lo mismo sucedió cuando golpeaban el las superficies con sus dedos, simulando la forma de una baqueta de batería, pero en menor medida.

Otras maneras de olvidar canciones

Un estudio previo realizado por expertos de la Universidad de Western Washington, Estados Unidos, también se enfocó en estudiar el extraño suceso mental y darle alguna solución.



Ellos concluyeron que realizar anagramas complejos puede ayudar a olvidar canciones ‘pegajosas’ porque, según su investigación, ayuda a pensar en cosas más agradables. Si no tiene a la mano algún tipo de ejercicio similar, puede optar por leer una novela, ya que cumple la misma función.



Sin embargo, Baeman explica que hay posibilidad de que este tipo de actividades no funcionen si no tienen un grado de dificultad alto, pues la persona puede distraerse utilizando la melodía como excusa.

La lectura y realizar anagramas complejos también ayuda con la capacidad para olvidar canciones. Foto: Secretaría de Salud

