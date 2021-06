Hassam publica divertido video sobre su vacunación contra el covid-19

El humorista colombiano Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido como Hassam, subió a sus redes un divertido video en el que muestra que ha sido vacunado contra el covid-19.



El comediante, que fue priorizado en la vacunación por su reciente lucha contra el cáncer, compartió con sus seguidores el momento en que recibe el biológico.



En el video se puede apreciar cómo Hassam espera junto a otras personas su turno para ser inoculado, es inyectado por el personal de salud y luego sale del recinto con el carnet que acredita que recibió su dosis anticovid.



También se aprecia cómo entra a un supermercado y enseña jocosamente a las personas el carnet como si fuese un 'pase VIP', con la canción de los 'Power Rangers' de fondo.

"Estrenando poderes mis perritos! Pensé que la vacuna me eximía de algunas cosas pero no, tocó pagar el mercado", escribió Hassam en la publicación. La cómica escena ya cuenta con más de 25 mil me gusta en Instagram.



En los comentarios, usuarios resaltaron las ocurrencias del humorista.



REDACCIÓN EL TIEMPO

