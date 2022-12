En redes sociales se ha vuelto una moda que las personas hagan “PowerPoint Parties”. En ellas los invitados utilizan las diapositivas para contar alguna historia, hacer un adelanto de su vida o para decir una idea de forma graciosa y divertida.

En TikTok se volvió viral un joven mexicano que tuvo la idea de sustentar a modo de tesis por qué a su mejor amiga le iba mal en el amor y siempre escogía las peores parejas. En el corto clip se puede ver que una joven llamada Abril organizó una “peda PowerPoint”, pero nunca se imaginó que su mejor amigo hiciera una investigación sobre ella.



¿Por qué a Abril le gustan puros pendejos?, es el título que lleva esta presentación. El mejor amigo de la joven se tomó muy enserio este momento y como si fuera un proyecto de investigación universitario planteó objetivos, hipótesis y conclusiones.



El joven expuso que su mejor amiga repite patrones de conducta, tiene un complejo de salvadora y necesita trabajar en su inteligencia emocional. Asimismo, destacó varias características de los hombres con los que Abril ha salido, sin embargo, no son nada positivas pues se puede ver que la han engañado varias veces y se aprovechan de su bondad.



Mientras, el joven exponía su investigación en la fiesta los invitados no paraban de reír e incluso varias de las asistentes también se sintieron identificadas con Abril. Como conclusión, su amigo le aconsejó ponerse una “pedota” y que disfrutara de la fiesta.



El video fue publicado el pasado 19 de diciembre en el perfil de Abril Acosta. Además, acompañó este clip con el mensaje: “Fumada, expuesta, quemada y humillada, quedé. No lo pude poner completo porque hizo top 4 de mis peores exs con foto jaja”.



Hasta el momento, el video ha acumulado más de 700 mil reproducciones, más de 104 mil me gusta y cientos de comentarios. Algunos internautas escribieron: “Era fiesta de PowerPoint o Roast de Abril jajajajaja”, “No dejo ni la metodología de la información”, “Ni a las expos de mis compañeros pongo tanta atención como a esta”, “Hasta parece que abril y yo somos la misma persona”, se lee en el video.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

