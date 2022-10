En redes sociales se ha hecho viral un video que fue captado por cámaras de seguridad de un local, en el que dos trabajadoras aprovecharon la ausencia de su jefe para realizar otro tipo de actividades que no corresponden a sus funciones laborales.

El dueño del establecimiento decidió instalar las cámaras de seguridad para observar por qué su plantilla de trabajo no era eficaz en sus turnos laborales y descubrió la respuesta a todas sus incógnitas.



Las grabaciones revelaron que las empleadas durante su jornada realizaban actividades como mirar series, plancharse el cabello, compartir memes y hasta acostarse en el piso con almohadas. Las imágenes fueron tomadas sin que las trabajadoras se percataran que estaban siendo grabadas por una cámara oculta.



(Lea también: Fiesta con temática de 'Betty la Fea' es viral en TikTok: 'Mis 30 en Ecomoda'



Mientras las dos mujeres estaban acostadas en el suelo justo debajo de los escritorios, una de ellas logró ver el dispositivo que las estaba grabando y se lo señaló a su compañera. Rápidamente, las empleadas se levantaron para volver a ubicarse en sus puestos de trabajo, pero ya era tarde.



Lo que no sabían es que su jefe llevaba observándolas todo el tiempo desde que empezaron con su horario laboral.

La reacción que tuvieron las trabajadoras y las diferentes actividades que realizaron en plena jornada de trabajo ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales, como comentarios graciosos que acompañan el momento.



El video generó un debate entre los internautas, ya que hay quienes rechazan que el hombre haya instalado una cámara sin permiso de las trabajadoras. Y, del mismo modo, hay otros usuarios que las defienden con el argumento de que hay jornadas en las que no llegan clientes.



(Siga leyendo: Alexa dejó en evidencia a un infiel: así lo descubrió su novia).



“No se puede instalar cámaras y además sin informar al trabajador" y "en una oficina existen las horas muertas, hay momentos donde no hay nada de trabajo. Y es obvio que el video fue editado para mostrar esos momentos".



Sin embargo, por el otro lado de las redes, están los usuarios que no comparten el comportamiento de estas dos jóvenes en un espacio de trabajo.

No entiendo como en ningún momento se ven tocando una tecla jajaajja que oficio es ese? minimo merecen las hallan botado. — Carolina Buelvas (@Carolin07487) October 6, 2022

“10 horas de trabajo bien productivas, y luego quieren un aumento de sueldo" y "no entiendo cómo en ningún momento se ven tocando una tecla, ¿qué oficio es ese”.



Un usuario de Twitter publicó el video que ya es tendencia en redes sociales y suma más de 6.700 retuits y más de 34.000 ‘Me gusta’ en la red social.

Cuándo ponen cámaras y no te avisan. pic.twitter.com/jr45RpDRb3 — Don Favs (@Don_Favs) October 6, 2022

Más noticias

Video: captan a joven mintiendo por WhatsApp a su pareja en pleno concierto

Video: intentó una 'acrobacia' en el gimnasio y terminó con la cara rota

Video: abuelita de 105 años regañó a su hija de 83 por tomar alcohol

Madonna participa en reto viral de TikTok y lanza mensaje: ‘Soy gay’

Tendencias EL TIEMPO