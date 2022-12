Al empresario Karl Baxter, que planeaba ganar 160.000 dólares con un negocio de camisetas, no le salieron muy bien las cuentas ya que tenía 18.000 prendas con la frase ‘Inglaterra Campeón del Mundo 2022’, que iba a vender en 440.000 dólares.



Estas camisetas fueron compradas antes del inicio del Mundial de Qatar, pero la eliminación que sufrió el equipo frente a la selección de Francia dañó sus planes.



De acuerdo con The Mirror, Baxter confiaba tanto en este equipo que pensó en este como un negocio seguro, por lo que compró las prendas y las estampó.



"Estoy devastado. Las primeras actuaciones me habían impresionado y estaba convencido de que esta vez habríamos conseguido ganar. Un proveedor me las ofreció y dije que sí. Ahora tengo 18.000 camisetas diciendo que ganamos y no sé qué hacer con ellas", informó The Mirror.



Lo que no tuvo en cuenta, además, fueron las estadísticas y es que Inglaterra ha sido campeón del mundo solo en 1996, cuando enfrentó a Alemania y lo derrotó 4 a 2.



En dos oportunidades más, 1990 y 2018, fue semifinalista.