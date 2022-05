Si está interesado en comprar un auto, ahora es más fácil ya que puede conseguir un crédito a través de entidades bancarias o de financiamiento con un concesionario. Ya depende de usted si lo requiere, el monto y el lazo, especialmente si es su primer auto.



Sin embargo, para dar ese crucial paso es importante tener en cuenta algunos detalles antes de solicitar un crédito. Debe tener en la cuenta que debe medir sus gastos para que más adelante no tenga dolores de cabeza.



Cuando se trate de adquirir un bien a través de un crédito, la cuota inicial es de suma importancia. Debe tener en la cuenta que tiene que destinar un abono para acceder a mejores tasas de interés en los bancos o entidades financieras, con el fin de diferir la deuda a menos tiempo e incluso obtener una reducción en el costo de lo que va adquirir.



Es determinante tener dispuesto ese presupuesto de cuota inicial ya que las entidades bancarias no suelen cubrir el ciento por ciento de la compra de los autos, nuevos o usados, lo que no sucede con la compra de viviendas que sí cuentan con ayudas adicionales o subsidios.



No olvide que la compra de un auto representa gastos adicionales en sus finanzas personales: combustible, mantenimiento, impuestos y peajes, entre otros.



Además debe tener en cuenta que no estar reportado en las centrales de riesgo. Y lo ideal es que cuente con un alto score en su crédito. Esto significa tener una puntuación asignada de acuerdo con su comportamiento en el historial crediticio para tener luz ver por parte de las entidades bancarias a la hora de solicitar un crédito. Para lograr eso lo que tiene que hacer es pagar a tiempo sus deudas y no exceder el límite de sus tarjetas de crédito.



Al margen de eso, es recomendable aprovechar las ofertas de algunos concesionarios que ofrecen en sus planes oportunidades como una menor tasa de interés. Otra alternativa es que algunas cajas de compensación familiar ofrecen atractivos planes de inversión para la compra de carro.



Si no tiene ahorros para la cuota inicial ni un buen score de crédito, debe planificar la compra del vehículo a mediano plazo. Algunos bancos o financieras ofrecen planes de ahorro programado para que logra pagar cuotas cómodas antes de tener el auto. Sin embargo, la entrega del auto está condicionada.



