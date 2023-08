En una historia que parece sacada de una novela de misterio, un afortunado propietario de una nueva casa, se encontró con una sorpresa extraordinaria: un botón oculto que revela la entrada a un cuarto secreto.

En la actualidad, descubrir una residencia que satisfaga las necesidades fundamentales de las personas, se ha convertido en un desafío arduo al que solo algunos tienen acceso.



Mientras los costos de alquiler se encuentran en niveles exorbitantes, la posibilidad de adquirir una propiedad, dadas las elevadas tarifas y los sueldos actuales, se ha vuelto en una meta poco alcanzable para innumerables familias del país, las cuales laboran incansablemente día tras día.

No obstante, también existen situaciones extraordinarias y momentos afortunados. Tal es el ejemplo de Álvaro Linares, un generador de contenido en la plataforma de videos TikTok, quien recientemente ha adquirido una casa y continúa explorando los variados rincones y escondites que guarda en su interior y ocultos entre sus paredes.

Después de comprar la propiedad, el hombre se percató de que esta albergaba una habitación confidencial bajo la cocina, una revelación que lo dejó perplejo.



''Es increíble lo que me ha pasado. Me acabo de comprar una casa, estoy en la cocina y le doy a un botón que sin saber hay debajo de la encimera y mirad lo que pasa: el suelo se abre y se cierra'', relató el usuario de la plataforma en línea, manifestando su asombro.

A pesar de que a muchas personas les habría causado temor o habrían optado por no hallar nunca la misteriosa habitación oculta, el creador se tomó la situación con mucho humor y decidió hacer chistes al respecto en el video que se ha vuelto viral en la web. ''Imagínate lo que he pensado, digo: ''uf esto no se lo puedo contar a mi mujer que si no me hace limpiar'''', comentó el hombre en forma de broma.

El breve video, que tiene una duración de apenas 13 segundos, ha causado sensación en línea y ha recibido aproximadamente más de 102 mil 'me gusta', además de contar con numerosos comentarios de usuarios intrigados por conocer qué se encuentra oculto bajo la cocina de la nueva casa del creador de contenido.

"Yo solo pensando en el uso que debió tener, me da escalofríos. Se esforzaron mucho en qué no sea descubierta", "Ojalá y no te agarre un corte de luz abajo con la tapa cerrada", "Bueno, por lo menos ahora tienes para esconderte en las discusiones", "¿Para qué era?", "Parece el sótano de la película Halloween", "Baja por favor, que yo tengo curiosidad", fueron algunos de los comentarios hechos por los internautas.

¿Cómo crear un video viral en TikTok?



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

