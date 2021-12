Isela Gómez, una joven mexicana que hace contenido digital para redes sociales, llamó la atención de varios internautas recientemente al mencionar en uno de sus videos de TikTok que lleva un estilo de vida similar al del elenco del programa ‘Tacaños extremos’.

La mujer suele publicar grabaciones en las que cuenta anécdotas graciosas o ‘storytimes’ y contenido humorístico al respecto de su diario vivir, videos cortos que le han valido más de 20.000 seguidores en la red social china.



Dentro de uno de los videos en los que muestra su estilo de vida, dijo a manera de broma que podría hacer parte del popular programa ‘Tacaños extremos’, ya que tiene muy pocos artículos en su habitación.



“Les voy a enseñar cosas que me hacen parecer parte del elenco de ‘Tacaños extremos’, pero les juro que no”, inició comentando Isela en su grabación de un poco más de un minuto.



(Leer más: La película colombiana 'Memoria' no clasificó a los Óscar).

Duermo en una silla donde tomas el sol FACEBOOK

TWITTER

Posteriormente, mostró el lugar en el que dormía comentando que no tiene cama sino que en su lugar está usando una silla.



“'Wey', no tengo cama, o sea duermo en una silla donde tomas el sol en la alberca”, afirmó.



(Siga leyendo: Zac Morris volvió a Colombia: 'nunca dejaré de querer esta tierra').

Facebook Twitter Linkedin

Asoleadora usada como cama. Foto: TikTok: @isela_go

En la silla asoleadora se puede observar que tiene varias cobijas para hacerla parecer una cama y junto a esta hay un sofá en el que también duerme.



En el sillón, que según contó era el de la sala de su casa y el cual acomodó en su cuarto, también tiene una serie de mantas para no ensuciarlo y arroparse.



“Luego tengo un sillón ahí, que es de la sala 'wey', porque no tengo cama. Le tengo que poner esas cobijas porque se ensucia y estas tienen unas manchas de procedencia dudosa”, comentó mientras enfocaba el mueble.



Aparte de no tener cama, tampoco tiene cortinas, ya que en su lugar usa papel que pega con cinta adhesiva y “están rotas, no son del mismo color, ni del mismo tamaño”.



(Le puede interesar: Novena de navidad terminó en pelea por jefe que regaló lencería),



A su vez, al no tener un mueble como mesa de noche o donde acomodar las diversas cosas que puede usar en el día a día, usa una caja de televisor que pintó con vinilo y en la que acomoda todas sus cosas como bolsos, libros, cuadernos, perfumes, cremas, entre otros.



“Es una caja de televisor y la pinté. Ahí tengo mis cosas pero se cae a cada rato”, mencionó al respecto.



Para el caso de su ropa, guarda sus prendas en cajas del supermercado Walmart ya que no tiene un armario. Aunque en una de las paredes de su habitación consiguió adecuar dos tubos en los que puede colgar sus chaquetas con ganchos.

Varios internautas quedaron asombrados ante su forma de vivir y que ella al concluir afirmó que era porque “la vida adulta es difícil”.



Sin embargo, al igual que ella, los usuarios se tomaron el asunto con gracia y escribieron comentarios como: “Al menos no tienes que compartir cuarto”, “A falta de recursos, nace la creatividad”, “¿Por qué tantos lujos?”, “Eres foránea”, entre otros.

Más noticias:

Ómicron en Cartagena: un hostal fue declarado en cuarentena

Los Escachaítos: campesinos que llevaron sus cultivos y animales a internet

Así fue como un ‘youtuber’ resolvió la extraña desaparición de 2 jóvenes

El día en que Amparo Grisales peleó por Margarita Rosa de Francisco

Revelan video de fiscal golpeando modelo que fue hallada muerta en Ecuador

Tendencias EL TIEMPO