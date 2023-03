Joana Sanz hizo público, por medio de su cuenta de Instagram, su separación con el futbolista Dani Alvez tras haber sido capturado, el pasado 20 de enero, por el presunto abuso sexual hacía una joven en una discoteca de España.



La modelo expresó a partir de una carta escrita con su puño y letra un mensaje en el que decía: "Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15".

Dani Alves Foto: Efe - Archivo EL TIEMPO

No obstante, afirmó que en algún momento sí había hablado con Alves sobre temas económicos, pero a penas había comenzado dicha situación.



"Me encontré a una Joana Sanz bastante tranquila, noté a una mujer muy sincera, que lo está pasando muy mal y que quiere empezar a vivir... la vi como una mujer fuerte, con las ideas muy claras y que se mantiene firme con la decisión de divorcio", aseguró Requejo para el canal televisivo español ‘Telecinco’, para el que trabaja.



Finalmente, la declaración de la modelo española a generado varias controversias entre sus seguidores, quienes han considerado que su visita habría sido con el objetivo de hablar sobre el curso de su divorcio y lo que podría pasar, debido que el programa español ‘Y ahora Sonsoles’, comentó que, aunque la decisión de Joana Sanz sigue al margen, tiene planeado ayudar al futbolista a salir de de la cárcel.



Hasta el momento no se sabe más sobre el proceso de separación de la pareja; sin embargo, Sanz ha publicado, por medio de sus redes sociales, el proceso que ha llevado tras padecer aquel sufrimiento causado por la acusación de su ex esposo.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS