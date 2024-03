¿Cómo usar residuos de café para quitar los malos olores de la cocina?

Una de las bebidas más representativas de Colombia es el café, no solo es por su delicioso sabor, sino que también tiene múltiples beneficios para su salud, siempre y cundo su consumo sea regulado.



Esta semilla es conocida porque ayuda a prevenir la diabetes tipo 2, reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca, mejorar el estado de ánimo, la circulación, la resistencia, la fuerza muscular y contiene fitoquímicos que alimentan las bacterias buenas en el intestino, según el medio 'AARP'.

Sin embargo, el café no solo tiene beneficios para la salud, sino también para diferentes aspectos de su hogar, ya que con estos puede preparar el abono que sirve para el crecimiento de sus plantas e incluso sirve como un eliminador de olores.



Sabías que todos los residuales del café pueden ser aprovechados. Aquí te mostramos cómo puedes reutilizar la borra, que no es más que el residuo sobrante cuando terminamos de preparar nuestro café. Funciona muy bien como eliminador de olores, puedes ponerlo en un recipiente de boca ancha y dejarlo abierto. Es un excelente exfoliante corporal, recuerda usarlo solo en el cuerpo, especialmente en las zonas que tienden a resecarse con mayor facilidad como codos y rodillas, no es recomendable para tu rostro, ya que es muy abrasivo. La borra del café es buena como fertilizante para las plantas, ya que contiene nitrógeno y fósforo, nutrientes que las ayudan a crecer, basta con aplicarla directamente o diluida en agua una vez al mes.

Así puede hacer un eliminador de olores con café

Además de los beneficios que el café tiene para la salud, también se caracteriza por ser rico en cafeína, que a su vez contiene nitrógeno. Este último puede aumentar la capacidad del carbono para absorber el azufre, un olor que suele ser incómodo, según el medio 'Gizmodo'.



Por lo anterior puede ser un perfecto eliminador de malos olores, lo que permite que ubique un poco de los residuos del grano en el interior de su closet, nevera o en el fondo de su bote de basura.



Para realizar su eliminador de olores casero, puede tomar los granos enteros del café tostado y entero dentro de un recipiente pequeño, para que luego le agregue un poco de agua hirviendo, esto para que las semillas puedan desprender su aroma mucho más rápido, de acuerdo con 'Gastrolab'.



Si desea una opción más potente puede poner un poco de café recién molido, en pequeñas bolsas de tela delgada, lo importante es que cierre muy bien el empaque para que el producto no se riegue y le cause un desastre, solo debe colocarlos en el sitio que desee para que este actúe.



Otra opción es que guarde un poco de los residuos de café que quedan en su cafetera, para esto debe dejarlo sobre una superficie o un recipiente para que este se seque por completo. Cuando ya no tenga humedad, debe ubicar el producto en pequeños sacos de tela en un lugar donde no mache su ropa, según 'Bonka'.



Debe tener en cuenta que en cualquiera de las tres opciones tiene que ir cambiando, los residuos porque pueden perder su aroma y su eficacia para eliminar olores no será la misma.

¿Cómo se hace el café en Colombia?



