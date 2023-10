¿Cómo usan las matemáticas los profesionales en sus trabajos? Le contamos

A la hora de escoger una profesión, muchos estudiantes prefieren aquellas que no tienen en su pénsum algo que tenga que ver con las matemáticas, porque para muchos no es tan fácil.



No obstante, hay profesiones relacionadas con ciencia, ingeniería y tecnología, las cuales siempre tendrán relación con las matemáticas.



Estas profesiones tienen una alta demanda en el mercado laboral, ya que existen al menos 50 profesiones relacionadas con esta materia, sin embargo, la mayoría de carreras e incluso en la vida diaria se tiene que ver con los números hasta para hacer una simple cuenta en el hogar.

Personas que tienen que relacionarse con el dinero en sus trabajos también deben tener ciertas habilidades en matemáticas, como aquellos que laboran en bancos y negocios de cualquier tipo.



Aquellos que deben reparar objetos también usan matemáticas en sus profesiones como los ingenieros mecánicos y civiles, así como también, aunque en menos escala, los profesionales de la salud como médicos y enfermeras para poder dar un resultado médico o manejar equipo de su especialidad.



De acuerdo con el departamento de Comercio de los Estados Unidos, existen algunos beneficios para aquellos que se deciden estudiar una carrera en el campo STEM, que se refiere a la ciencia, tecnología e ingenierías.



Por ejemplo, los trabajadores que se han formado en carreras que tienen que ver con matemáticas tienen mejores salarios.



Asimismo, estos profesionales experimentan menores niveles de desempleo y tendrán más opciones de mantener su cargo.



De igual forma, en la actualidad, las carreras relacionadas con el marketing y la contabilidad se consideran profesiones mejor remuneradas que otras.



Por último, cabe resaltar que también hay profesiones en los que se encuentra inmersa la investigación, la industria y la academia en las cuales también es necesario tener un contacto constante con las matemáticas.

