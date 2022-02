Hace 20 días se volvió viral una curiosa historia en un foro de Reddit, cuando un hombre compartió la extraña petición de su esposa con una enfermedad terminal. La mujer le preguntó a su esposo si podría volver a tener sexo con su ex pareja antes de morir, pues sostiene que con el ex ‘tuvo más química sexual’.



Llevan juntos una década, pero la esposa ha sido diagnosticada con una enfermedad terminal, no identificada en la publicación, y le restan tan sólo nueve meses de vida a lo sumo. El pronóstico médico es realmente desolador.

Han establecido una línea de tiempo de cómo podría progresar la enfermedad de la mujer, y creen que en los próximos cuatro o cinco meses estaría necesitando moverse con silla de ruedas. A los ocho meses estaría postrada en cama. Todo esto si es que su enfermedad no avanza más rápido.



El hombre que publicó la historia expresó cuán destrozado se siente de saber que pronto su compañera de vida ya no lo acompañará más. “No puedo recordar mi vida sin ella”, expresó en su confesión. Por eso le tomó por sorpresa cuando su esposa le pidió que considerara que ella tuviese sexo por última vez con su ex novio.



Post original en Reddit Foto: Pantallazo del post original / Reddit u/throwawayforeife

Ella explicó que sentía que esa ex pareja era quien más compatible había sido con ella a nivel físico y sexual, pero que no tenía nada que ver con emociones. Es más, le dijo a su esposo que el sexo que la llenaba a nivel romántico era el que compartía con él.



El posteador original de esta confesión se creó una cuenta alterna en Reddit para poder contar lo que había pedido su esposa, seguramente para que ni ella, ni nadie que los conozca fuera de lo virtual, supiera lo que le preocupaba.



Una de las preguntas que se hace el hombre, es si debe permitirle este último deseo a su mujer, considerando que le quedan tan pocos meses de vida. O, si es mejor ayudarla a cumplirlo, permitiendo que se acueste con otro hombre. Hasta dijo que sentía que, de no dejar que su esposa esté con el ex novio que le interesa, estaría preocupándose mucho por su propio ego.

La petición de la esposa según la historia Foto: Pantallazo del post original / Reddit u/throwawayforeife

La publicación apareció en el subforo r/TrueOffMyChest, que traduce, más o menos a ‘Confesiones liberadoras’. En este foro suelen compartirse historias sobre situaciones que les pesan a los participantes y miembros de Reddit, otros usuarios pueden comentar y ayudar a quienes publican con consejos y recomendaciones.



Claramente, esta historia despertó polémicas y debates. A la fecha, tiene más de 2400 comentarios, en los que la mayoría de personas expresan que no cumplirían este último deseo de su esposa. Una persona incluso se cuestionó si ella no estaría hablando con su ex pareja ya, como para estar tan segura de que estaría dispuesto a tener relaciones con ella.



No ha habido actualizaciones sobre la historia compartida en el foro de Reddit, y quien la publicó originalmente la borró.

